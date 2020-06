Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? İşte Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin detayları

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİNDE MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

Kıvanç, getirilmesi planlanan yeni sistem ile mevcut sistemin farklarını ve merak edilen tüm sorulara şöyle yanıt verdi:

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HEMEN ÖDENECEK Mİ?

Mevcut sistemde işveren ekonomik sebeple veya iş yerinde yeniden yapılanma gibi gerekçeler ile işçiyi işten çıkarttığında, çalıştığı her yıla karşılık 30 günlük ücret üzerinden kıdem tazminatını ödüyor. Yeni sistemde, bu tür gerekçelerle işten çıkartılan işçiler kıdem tazminatını, 56 yaşında emekli olduklarında alabilecekler.

MEVCUT ÇALIŞANLAR BİRİNCİ FORMÜLDE KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAK?

Örneğin, on yıldır bir fabrikada çalışmakta olan Teknisyen Mehmet, 2025 yılı sonunda işten ayrıldı diyelim. Birinci formül benimsenirse, teknisyen Mehmet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan 12 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak her yıl için 30 gün üzerinden, sonraki 4 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak da her yıl için 19 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatını mevcut işverenden alacak. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarının karşılığı olarak her yıl için 11 günlük kıdem tazminatı ise fonda birikecek. Biriken bu tutarı emeklilik tarihinde alabilecek.