Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? İşte Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin detayları

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu istihdam kalkanı paketiyle birlikte kıdem tazminatı konusunda yeni bir dönem başlayacak. Orta vadeli planda yer aldığı belirtilen kıdem tazminatı fonu çalışmasına ilişkin soru işaretleri de yanıt bulmaya başladı? Fonun, tarafların uzlaşmasıyla tamamlayıcı emeklilik sigortasının bir parçası olması öngörülüyor. KIDEM TAZMİNATINDA NELER DEĞİŞECEK? Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar, 60 yaşında alabilecek. 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak verilecek. İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumlar ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek. TARAFLAR DİNLENİLDİ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, dün sosyal taraflarla biraraya geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldığı toplantıya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Toplantıda kıdem tazminatı ve istihdam kalkani paketi görüşüldü.

BİRİNCİ MODEL ZORUNLU Ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu modellerden ilki yasalaşırsa bütün çalışanlar bu modele göre kapsam içine alınacak. Bu durumda zorunlu olacak birinci modelde, işveren her ay çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ünü 'tamamlayıcı emeklilik hesabına' aktaracak. Bu da yıllık bazda 11 günlük bir kıdem tazminatı hakkına denk düşüyor. Kalan 19 günlük tutara denk gelen brüt maaşın yüzde 5.33'ü kadar tutar ise şimdi olduğu gibi aynı sistemle devam edecek ve ayrılık durumunda ödeme yükümlülüğü işverende olacak. İKİNCİ MODEL SEÇENEKLİ İkinci model yasalaşırsa taraflara seçme şansı sunulucak. Ya şu andaki mevcut sistemin devamı tercih edilecek ya da yeni modele geçilecek. Bu yeni modelde işveren payinin yanı sıra, devlet payı da söz konusu olacak. İşçiler de prim ödeyecek. Asgari ücrete kadar ücretler için, işçinin primi ücretin yüzde 0.5'i kadar olacak. Örneğin iki asgari ücrete kadar olan bir ücret söz konusu ise, katkı payı yüzde 1.5'a kadar çıkacak. Asgari ücretin iki katından fazla olan ücretlerde ise, kesinti yüzde 2.5'a kadar çıkacak. Devlet de bir puan katkıda bulunacak. Rakamlar konusunda sosyal taraflarla görüşmeler halen devam ediyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR? Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu. Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek. 2022'DE DEVREYE GİRECEK" 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün kolay bir şekilde istihdam edilmesi için çalışma başlatılacağını belirten Erdoğan, "Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. İlave destek de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecek. Devlet bu konuda elini taşın altına koyacak. İstihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de inşallah 2022'de yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz. Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir" diye konuştu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek. KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİNDE MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI Kıvanç, getirilmesi planlanan yeni sistem ile mevcut sistemin farklarını ve merak edilen tüm sorulara şöyle yanıt verdi: İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HEMEN ÖDENECEK Mİ? Mevcut sistemde işveren ekonomik sebeple veya iş yerinde yeniden yapılanma gibi gerekçeler ile işçiyi işten çıkarttığında, çalıştığı her yıla karşılık 30 günlük ücret üzerinden kıdem tazminatını ödüyor. Yeni sistemde, bu tür gerekçelerle işten çıkartılan işçiler kıdem tazminatını, 56 yaşında emekli olduklarında alabilecekler. MEVCUT ÇALIŞANLAR BİRİNCİ FORMÜLDE KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAK? Örneğin, on yıldır bir fabrikada çalışmakta olan Teknisyen Mehmet, 2025 yılı sonunda işten ayrıldı diyelim. Birinci formül benimsenirse, teknisyen Mehmet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan 12 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak her yıl için 30 gün üzerinden, sonraki 4 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak da her yıl için 19 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatını mevcut işverenden alacak. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarının karşılığı olarak her yıl için 11 günlük kıdem tazminatı ise fonda birikecek. Biriken bu tutarı emeklilik tarihinde alabilecek.

MEVCUT ÇALIŞANLAR İKİNCİ FORMÜLDE KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAK? İkinci formül benimsendiğinde ise Teknisyen Mehmet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan kıdem tazminatını aynı şekilde mevcut işverenden alacak. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra fonda biriken parayı ise emekliliğinde alacak. MEVCUT ÇALIŞANLAR YENİ SİSTEME GEÇMEK ZORUNDA MI? Birinci formül benimsendiğinde mevcut çalışanlar 1 Ocak 2022 tarihinden sonra yeni sisteme geçecekler. İkinci formül benimsendiğinde ise mevcut çalışanlardan isteyen yeni sisteme girecek, isteyen eski sistemde devam edecek. MEVCUT ÇALIŞANLAR YENİ İŞE GİRERSE FON SİSTEMİNE GİRMEK ZORUNDA MI? Hangi formül uygulanırsa uygulansın, mevcut çalışanlar çalıştıkları işten ayrılıp yeni bir işe başladıklarında yeni sisteme tabi olacaklar. YENİ SİSTEMDE ASKERE GİDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ? Mevcut sistemde askerlik dolayısıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Yeni sistemde askerlik gerekçesiyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmeyecek. EVLENEN KADIN YENİ SİSTEMDE DE KIDEM TAZMİNATINI ALABİLECEK Mİ? Mevcut sistemde evlenen kadınlar bir yıl içinde işten ayrıldıkları takdirde kıdem tazminatını alabiliyorlar. Yeni sistemde evlenen kadınlar için kıdem tazminatı ödenmesi öngörülmüyor. İŞTEN KENDİSİ AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLACAK MI? Mevcut sisteme göre, işçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamıyor. İşveren tarafı, yeni sistemde de bu uygulamanın devam etmesini, işten ayrılan işçi için yatırılan işveren priminin işverene iade edilmesini istiyor.