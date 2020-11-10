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Kıdem tazminatı son durum... Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı ne zaman kaldırılıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 08:19 | Son Güncelleme

Bir süredir kamuoyunda kıdem tazminatının kaldırılması konuşuluyordu, mecliste kıdem tazminatına ilişkin görüşmeler başladı. Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu araştıran vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. TBBM'de söz konusu kanun teklifine ilişkin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin mecliste açıklamalarda bulundu. Peki kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı hakkında son gelişmeler nelerdir? İşte kıdem tazminatı hakkında mecliste yapılan görüşmeler.

Kıdem tazminatı son durum... Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı ne zaman kaldırılıyor?

Uzun zamandır vatandaşların gündeminde olan kıdem tazminatı hakkında nasıl bir karar alınacağı, TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmelerin nasıl sonuçlandığı araştırılıyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, söz konusu yasa teklifiyle 50 yaş üstü ve 25 yaş altı işçilerin emeklilik ve kıdem tazminatı haklarının yok olduğunu ifade etti. Peki kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı hakkında son gelişmeler nelerdir? İşte TBMM'de görüşülen kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri...

süleyman girgin kıdem tazminatı kaldırılıyor mu

KIDEM TAZMİNATI KALDIRILIYOR MU?

Dün meclisin gündeminde vergi ve SGK prim borçları ile birlikte çiftçi ve esnaf borçları da görüşüldü. TBMM'de gündem kıdem tazminatı oldu. TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü görüşmeleri dün tamamlandı. Bu durum üzerine kıdem tazminatı kaldırıldı mı sorusunu yeniden gündem oldu. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, söz konusu yasa teklifiyle 50 yaş üstü ve 25 yaş altı işçilerin emeklilik ve kıdem tazminatı haklarının yok olduğunu ifade etti. Kıdem tazminatı kaldırılacak mı araştıran vatandaşların birçoğu bu haklarının ellerinden alınmasını istemiyor.

tbmm kıdem tazminatı kaldırılıyor mu

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Kıdem tazminatının tekrar gündem olmasının ardından vatandaşlar, kıdem tazminatı ne zaman kaldırılacak araştırıyor. Girgin açıklamasında, esnek çalışma ve kısmi zamanlı çalışma biçimlerinin çalışanlara bir fayda getirmediğini iddia ederek şunları söyledi; "İşçilerin aynı iş yerinde uzun süre çalışabilmesinin önüne geçilerek hukuken ve fiilen her türlü örgütlenmenin önüne geçiliyor. Ayrıca, bu düzenleme toplu iş hukukundan tam anlamıyla faydalanabilecek işçi sayısının da her gün düşmesine neden olacaktır." dedi.

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