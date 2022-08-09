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Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat sistemi ile ilgili "Atom bombası" açıklamalarına Bakan Nebati'den yanıt! "Bir avuç insanın faydalandığı..."

09.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak "KKM bir bomba değil atom bombası. KKM sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece faizi alacaklar" demişti. Kılıçdaroğlu'na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Nebati, bir avuç insanın bundan faydalandığı iddiasının aksine uygulamaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek açıklamaları ciddiyetsiz ve spekülatif olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat sistemi ile ilgili "Atom bombası" açıklamalarına Bakan Nebati'den yanıt! "Bir avuç insanın faydalandığı..."

Kur Korumalı Mevduat sistemi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, Edirne'de gerçekleşen grup toplantısındaki açıklamasında Kur Korumalı Mevduat sistemi için "KKM bir bomba değil atom bombası" ifadelerini kullanarak "Kur Korumalı Mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil." şeklinde konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından cevap verdi.

"HEM TL FAİZİNDEN HEM DE DÖVİZ KURUNDKAİ ARTIŞTAN AYNI ANDA GETİRİ ELDE ETMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Nebati "Sayın Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir. Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır. Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir. KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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"BİR AVUÇ KİŞİ" SÖZLERİNE YANIT

Bakan Nebati paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun "Kur Korumalı Mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum" sözlerine de yanıt olarak "Bir avuç insanın bundan faydalandığı iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM Uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir." dedi.

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"CİDDİYETSİZ VE SPEKÜLATİF"

Öte yandan Bakan Nebati açıklamasında "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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