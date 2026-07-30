Kilosu 200 liradan satılıyor! Yoğun ilgi görüyor: 'Çıtır çıtır yiyeceğim' diyorlar

D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu güzergahında kurulan tezgahlarda yerini alan yeni mahsul fındıklar, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Özellikle Karadeniz'e günübirlik deniz tatili için giden veya dönen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yeşil kabuklu fındık, taze tüketimi dolayısıyla tercih ediliyor.

Tüketiciler bu yılki fındığın lezzetinden memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşların aldıkları ürünleri bekletmeden tezgah başında kırarak yediği görülüyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ ÇITIR ÇITIR, SÜT OLARAK YEMEYİ TERCİH EDİYOR"

Yol kenarında satış yapan üretici Turgay Tunç, yaklaşık bir haftadır fındığın yeşil kabuğundan rahatça ayrıldığını ve içlenmeye başladığını ifade etti. Tunç, "Fındıklarımız iri, güzel ve randımanlı. Geçene seneki ürünler gibi değil. Geçen sene kuraklık ve hastalık vardı. Bu sene fındıklar daha bereketli ve randımanlı. Az ama bereketli. Geçen sene yaşanan kuraklık bu seneye yansıdı ama inşallah birkaç sene içinde toparlanacağını umuyoruz. Kabuklu yeşil fındığın kilosunu 200 liradan veriyoruz. Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır