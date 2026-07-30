Dükkanlar boş kaldı: Yatırım tercihi değişti 'Ona yöneliyorlar'

Ticari gayrimenkul piyasasında son dönemde boş kalan iş yerlerinin sayısı arttı. Pandemi sonrası yaygınlaşan hibrit çalışma modeli, nitelikli ofislere talebi artırırken şehir merkezlerinde bina içinde kalan birçok ofis boş kaldı. E-ticaretin yaygınlaşması ve bazı sektörlerde yaşanan ekonomik zorluklar da mağaza kapanışlarını beraberinde getirdi. Konut kira gelirlerinin iş yerlerine kıyasla daha hızlı yükselmesiyle yatırımcıların tercihlerinin de konuta yöneldiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ticari gayrimenkul piyasasında yaşanan değişimin ofis, mağaza ve yatırım tercihleri açısından birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Özelmacıklı, ‘‘İş yeri alım ve kiralamalarında son iki yıldır düşüş yaşanıyor. Ticari gayrimenkulleri birden fazla kategoride değerlendirmek gerekiyor. Pandemi sonrası değişen çalışma alışkanlıkları kiralık ofis sayısını artırıyor. Daha nitelikli ofisler kiralanırken, şehir merkezlerinde bina içinde kalan ofisler ise boş kalıyor'' dedi.

‘"E-TİCARET İŞ YERLERİNİN BOŞ KALMASINI ETKİLEDİ"

Değişen alışveriş alışkanlıklarının da ticari gayrimenkul piyasasını etkilediğini ifade eden Özelmacıklı, ‘‘E-ticaret hacminin artması, sokak mağazalarından yapılan alışverişleri azalttı. Bu durum, iş yerlerinin boş kalmasının nedenlerinden biri oldu. E-ticaret iş yerlerinin boş kalmasını etkiledi'' diye konuştu.

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUK MAĞAZA KAPANIŞLARINI ARTIRDI"

Makroekonomik gelişmelerin bazı sektörlerde mağaza kapanışlarına yol açtığını belirten Özelmacıklı, ‘‘Makroekonomik koşullar nedeniyle bazı sektörlerin zorluk yaşaması da mağazaların kapanmasına neden oluyor. Örneğin son dönemde tekstil sektörü zor bir süreçten geçiyor. Merter ve Zeytinburnu gibi bölgelerde tekstil ağırlıklı iş yerleri, yaşanan zorluklar nedeniyle kapanıyor'' ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI TERCİHİ KONUTA YÖNELDİ

Yatırımcı tercihlerinde son yıllarda değişim yaşandığını kaydeden Özelmacıklı, "Yatırım açısından uzun yıllar iş yerleri daha fazla tercih edilirken, son birkaç yılda konut kiralarındaki artışın iş yerlerine kıyasla daha yüksek seyretmesi yatırımcı tercihlerinin değişmesine neden oldu. Konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin iş yerlerine göre daha fazla artması da yatırımcıların konuta yönelmesinde etkili oldu'' diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır