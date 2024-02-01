Kilosu ‘600 TL’ iddiası sonrası canlı yayına ‘kıyma’ ile geldi! Şaban Sevinç'ten Hasan Öztürk'e yanıt: ‘Haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim…’

Gazeteci Gürkan Hacır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Hukukçu Bışar Özbey, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, TV100’de Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

Kübra Par canlı yayında, "3-4 hafta önce Şaban Sevinç ile Hasan Öztürk arasında ekonomi tartışması yaşanmıştı. Zeytin ve kıyma fiyatları üzerine tartışmışlardı. Aslında bu kıymayı Şaban Sevinç getirecekti. Fakat son yayında Hasan Öztürk getirdi” ifadelelerine yer verdi.

"ALDIM, GETİRDİM FATURASI CEBİMDE DURUYOR"

Öztürk, "Fiyatları konusunda anlaşamadık. Şaban Sevinç, zeytin 400 TL, kıyma 600 TL diyordu. Benim yediğim zeytin 140-180 TL arasında değişiyor deyince ‘hayatta olmaz’ dedi. Sonra getirdim 180 TL’ye almıştım, arkadaşlar da beğendi. Sonra ‘kıyma 600 TL’ dedi. Bende evimin altındaki marketten 380 TL’ye kıyma aldım. Sonra ‘al getir parasını ben vereceğim’ dedi. Ben bu kıymayı doğrudan etten, yağsız tarafından çektirdim. 380 TL kilo fiyatı. Aldım getirdim, faturası cebimde duruyor. Kıyılmadan önceki et hali de duruyor” dedi.

“HAFTAYA GELDİĞİMDE PARASINI ÖDEYECEĞİM”

Sevinç'in Hacır'a gönderdiği mesajda, "Hasan Öztürk’e teşekkür ediyorum, haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim. 2 bin liralık maliyet. Afiyet bal şeker olsun kardeşlerimize, afiyetle yesinler ama etiketin üstünde 460 TL yazıyor çarpı konmuş 380 TL” sözlerine yer verdi.

"BU HEPİMİZİN BİLDİĞİ PAZARLAMA TAKTİĞİ"

Öztürk ise, "Ben o fotoğrafı bilerek çekip getirdim. Bu hepimizin bildiği pazarlama taktiği. 4 haftadır aynı etiket duruyor. Aslında 460 TL diyor ama biz indirim yaptık 380 TL. Bu 4 haftadır sürüyor. Bu pazarlama tekniğidir. Ben fiyatları söyleyince kahkaha atıp o fiyata bulamazsın diyordu. Hatta ‘o kıyma kıyma değildir, içinde her şey vardır’ diyordu." diye konuştu.







