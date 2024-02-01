FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kilosu ‘600 TL’ iddiası sonrası canlı yayına ‘kıyma’ ile geldi! Şaban Sevinç'ten Hasan Öztürk'e yanıt: ‘Haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim…’

Kilosu ‘600 TL’ iddiası sonrası canlı yayına ‘kıyma’ ile geldi! Şaban Sevinç'ten Hasan Öztürk'e yanıt: ‘Haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
01.02.2024 08:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Şaban Sevinç ve CHP’li vekil Hasan Öztürk arasında kıyma fiyatları ile ilgili tartışma yaşanmıştı. Öztürk, 380 TL'ye aldığı kıymayı canlı yayında stüdyoya getirdi. Öztürk "Şaban Sevinç, kıyma 600 TL diyordu. Bende evimin altındaki marketten 380 TL’ye kıyma aldım. ‘Al getir parasını ben vereceğim’ dedi. Aldım getirdim, faturası cebimde duruyor” dedi. Sevinç ise Öztürk’e mesaj ile yanıt verdi. “Haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim…”

Kilosu ‘600 TL’ iddiası sonrası canlı yayına ‘kıyma’ ile geldi! Şaban Sevinç'ten Hasan Öztürk'e yanıt: ‘Haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim…’

Gazeteci Gürkan Hacır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Hukukçu Bışar Özbey, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, TV100’de Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Kübra Par canlı yayında, "3-4 hafta önce Şaban Sevinç ile Hasan Öztürk arasında ekonomi tartışması yaşanmıştı. Zeytin ve kıyma fiyatları üzerine tartışmışlardı. Aslında bu kıymayı Şaban Sevinç getirecekti. Fakat son yayında Hasan Öztürk getirdi” ifadelelerine yer verdi.

1

"ALDIM, GETİRDİM FATURASI CEBİMDE DURUYOR"

Öztürk, "Fiyatları konusunda anlaşamadık. Şaban Sevinç, zeytin 400 TL, kıyma 600 TL diyordu. Benim yediğim zeytin 140-180 TL arasında değişiyor deyince ‘hayatta olmaz’ dedi. Sonra getirdim 180 TL’ye almıştım, arkadaşlar da beğendi. Sonra ‘kıyma 600 TL’ dedi. Bende evimin altındaki marketten 380 TL’ye kıyma aldım. Sonra ‘al getir parasını ben vereceğim’ dedi. Ben bu kıymayı doğrudan etten, yağsız tarafından çektirdim. 380 TL kilo fiyatı. Aldım getirdim, faturası cebimde duruyor. Kıyılmadan önceki et hali de duruyor” dedi.

2

“HAFTAYA GELDİĞİMDE PARASINI ÖDEYECEĞİM”

Sevinç'in Hacır'a gönderdiği mesajda, "Hasan Öztürk’e teşekkür ediyorum, haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim. 2 bin liralık maliyet. Afiyet bal şeker olsun kardeşlerimize, afiyetle yesinler ama etiketin üstünde 460 TL yazıyor çarpı konmuş 380 TL” sözlerine yer verdi.

fn

"BU HEPİMİZİN BİLDİĞİ PAZARLAMA TAKTİĞİ"

Öztürk ise, "Ben o fotoğrafı bilerek çekip getirdim. Bu hepimizin bildiği pazarlama taktiği. 4 haftadır aynı etiket duruyor. Aslında 460 TL diyor ama biz indirim yaptık 380 TL. Bu 4 haftadır sürüyor. Bu pazarlama tekniğidir. Ben fiyatları söyleyince kahkaha atıp o fiyata bulamazsın diyordu. Hatta ‘o kıyma kıyma değildir, içinde her şey vardır’ diyordu." diye konuştu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurun maaş hesabı değişiyorMemurun maaş hesabı değişiyor
Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksinizBu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz
Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!
Anahtar Kelimeler:
kıyma
En Çok Okunan Haberler
KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Memurun maaş hesabı değişiyor

Memurun maaş hesabı değişiyor

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.