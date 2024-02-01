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Etiketlere sıkı markaj! Yasak geliyor... Artık market raflarında olmayacak! Bakanlıktan '174 Gıda Hattı' çağrısı geldi: Tereyağı, bal...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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Raflardaki etiketlere sıkı denetim geliyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle tereyağı etiketlerini mercek altına aldı. İçerisinde bir gram bile tereyağı olmayan etiketlerde kullanılan görseller ve 'tereyağı lezzetinde, tadında' gibi ifadelere yasak geliyor.

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlere savaş açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlatırken, içinde bir gram bile tereyağı olmayan ancak üzerinde tereyağı görseli olan margarinlere yasak geliyor.


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O İBARELER ARTIK ETİKETLERDE OLMAYACAK

O İBARELER ARTIK ETİKETLERDE OLMAYACAK

Özellikle de marketlerdeki raflarda yer alan 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ibarelere artık izin verilmeyecek.

Show Haber'de yer alan habere göre; gelen şikayaetler değerlendirildi, Bakanlık ambalajları mercek altına aldı.

"174 GIDA HATTI'NA BİLDİRİN" ÇAĞRISI

"174 GIDA HATTI'NA BİLDİRİN" ÇAĞRISI

Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.

SAHTE BALA DA DENETİM GELİYOR

SAHTE BALA DA DENETİM GELİYOR

Bakanlık, balın içerisine dışarıdan bir madde eklenip eklenmediğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

LİMON SOSU ARTIK YASAK!

LİMON SOSU ARTIK YASAK!

Limon sosunun da artık satışının yapılması yasak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Limon suyu izlenimi veren soslar, bundan böyle piyasaya sürülemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı market etiket raf
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