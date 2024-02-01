Etiketlere sıkı markaj! Yasak geliyor... Artık market raflarında olmayacak! Bakanlıktan '174 Gıda Hattı' çağrısı geldi: Tereyağı, bal...

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlere savaş açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlatırken, içinde bir gram bile tereyağı olmayan ancak üzerinde tereyağı görseli olan margarinlere yasak geliyor.
Özellikle de marketlerdeki raflarda yer alan 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ibarelere artık izin verilmeyecek.
Show Haber'de yer alan habere göre; gelen şikayaetler değerlendirildi, Bakanlık ambalajları mercek altına aldı.
Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.
Bakanlık, balın içerisine dışarıdan bir madde eklenip eklenmediğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Limon sosunun da artık satışının yapılması yasak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Limon suyu izlenimi veren soslar, bundan böyle piyasaya sürülemeyecek.