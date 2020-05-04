Kimse bilmiyor ama trafik cezalarını indirimli ödemek mümkün! İşte o yöntem...

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, yanlış yere park etme, alkollü araç kullanma ya da aşırı hız gibi sebeplerle kesilen cezalar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Sürücülerin buna benzer kural ihlalleri trafik polisleri tarafından tespit edilebilirken; radar ya da MOBESE gibi takip cihazları aracılığıyla da takip edilebilir. Sürücülerin hatalı davranışları sonucunda kesilen cezalar bazen kişinin yüzüne okunurken bazen plakaya yazılır. Bu nedenle vatandaşlar, araçlarına kesilen cezaları belirli aralıklarla sorgulamalıdır.

Kişinin adına yazılan trafik cezalarının belirlenen süre içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme kapsamına alınarak indirim yapılması söz konusu olur. Buna göre trafik cezalarının ibraz edilme tarihinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapması halinde vatandaşlar %25'lik indirim hakkına kavuşurlar. Trafik cezasını erken ödeme, kişilere hangi avantajları kazandırır? İşte, trafik cezalarının indirimli ödenmesine ilişkin bilmeniz gerekenler...

TRAFİK CEZALARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİR?

Her yıl ceza oranlarında belirlenen miktarda artış yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu zam oranı 22.58 olarak belirmiştir. Trafik cezalarında yapılan zam oranları tamamen vatandaşları caydırmak için arttırılmaktadır. Trafikte düzeni bozacak şekilde usulsüz hareket eden kişilere yasalar çerçevesinde belirlenen miktarda caza kesilir.