Kimse bilmiyor ama trafik cezalarını indirimli ödemek mümkün! İşte o yöntem...

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, yanlış yere park etme, alkollü araç kullanma ya da aşırı hız gibi sebeplerle kesilen cezalar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Sürücülerin buna benzer kural ihlalleri trafik polisleri tarafından tespit edilebilirken; radar ya da MOBESE gibi takip cihazları aracılığıyla da takip edilebilir. Sürücülerin hatalı davranışları sonucunda kesilen cezalar bazen kişinin yüzüne okunurken bazen plakaya yazılır. Bu nedenle vatandaşlar, araçlarına kesilen cezaları belirli aralıklarla sorgulamalıdır.
Kişinin adına yazılan trafik cezalarının belirlenen süre içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme kapsamına alınarak indirim yapılması söz konusu olur. Buna göre trafik cezalarının ibraz edilme tarihinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapması halinde vatandaşlar %25'lik indirim hakkına kavuşurlar. Trafik cezasını erken ödeme, kişilere hangi avantajları kazandırır? İşte, trafik cezalarının indirimli ödenmesine ilişkin bilmeniz gerekenler...
Her yıl ceza oranlarında belirlenen miktarda artış yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu zam oranı 22.58 olarak belirmiştir. Trafik cezalarında yapılan zam oranları tamamen vatandaşları caydırmak için arttırılmaktadır. Trafikte düzeni bozacak şekilde usulsüz hareket eden kişilere yasalar çerçevesinde belirlenen miktarda caza kesilir.
Vatandaşların bu cezaları ödemesi zorunludur. Diğer yandan trafik cezalarının kesim tarihinden sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25'lik indirim uygulanır. Başka bir ifadeyle; kişiler belirlenen süre içinde cezaları yatırması halinde kesilen tutarın 4'te 1'ini ödememe hakkına sahiptir.
Kişilere tanınan erken ödeme indirimin yanında kesim tarihinden sonra ödenmeyen cezalar için faiz uygulaması da devreye sokulmuştur. Buna göre; ödenmeyen her ceza için her ay %5 oranında faiz işleme konulur.
Trafik cezaları genellikle kişilerin ikamet adresine posta yoluyla gönderilir. Ancak posta yoluyla cezanın ulaşma süresinde erken ödeme için belirlenen zaman dolabilir. Bu nedenle vatandaşların internet üzerinden trafik cezalarını sorgulamalarını yapması daha sağlıklı olur. Trafik cezası sorgulamaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
İlgili siteye giriş yaptıktan sonra "Trafik Cezası ve Otopark Cezası Sorgulama" sekmesine tıklanmalıdır.
Ardından açılan sayfa üzerinden bilgilerin eklenmesi gerekir. Kişisel bilgiler arasında isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yer almaktadır.
Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesinden sonra sayfanın alt kısmında bulunan "doğrula" butonuna basılır.
Giriş bilgilerinin doğru olmasından sonra kişilerin karşısına Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama, Tüzel Kişi Ceza Sorgulama ve Otoparka Çekilen Araç Sorgulama olmak üzere 4 farklı sorgulama yöntemi ortaya çıkar.
Bu sorgulama yöntemlerinden Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama seçeneği seçilmelidir. Açılan ekranda Plaka ve Tescil Belge Seri ve No bilgileri girilir ve ardından "sorgula" seçeneğine tıklanır.
Trafik cezalarının ödemesinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet bünyesindeki ödeme hizmet sayfası kullanılabilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek banka kartı ya da kredi kartıyla cezayı online olarak ödeyebilirsiniz.
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