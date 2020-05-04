FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimse bilmiyor ama trafik cezalarını indirimli ödemek mümkün! İşte o yöntem...

Kimse bilmiyor ama trafik cezalarını indirimli ödemek mümkün! İşte o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Trafikte can ve mal kaybını önlemek amacıyla bütün vatandaşları bağlayan trafik kuralları belirlenmiştir. Trafik kurallarına uyulmaması durumunda vatandaşların cezai yaptırımlar ile karşılaşması söz konusudur. Vatandaşlara, kesilen cezaları indirimli olarak ödeme şansı da verilmiştir. İşte indirimli ceza ödeme işlemine dair detaylar...

Kimse bilmiyor ama trafik cezalarını indirimli ödemek mümkün! İşte o yöntem...

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, yanlış yere park etme, alkollü araç kullanma ya da aşırı hız gibi sebeplerle kesilen cezalar ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Sürücülerin buna benzer kural ihlalleri trafik polisleri tarafından tespit edilebilirken; radar ya da MOBESE gibi takip cihazları aracılığıyla da takip edilebilir. Sürücülerin hatalı davranışları sonucunda kesilen cezalar bazen kişinin yüzüne okunurken bazen plakaya yazılır. Bu nedenle vatandaşlar, araçlarına kesilen cezaları belirli aralıklarla sorgulamalıdır.

Kişinin adına yazılan trafik cezalarının belirlenen süre içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme kapsamına alınarak indirim yapılması söz konusu olur. Buna göre trafik cezalarının ibraz edilme tarihinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapması halinde vatandaşlar %25'lik indirim hakkına kavuşurlar. Trafik cezasını erken ödeme, kişilere hangi avantajları kazandırır? İşte, trafik cezalarının indirimli ödenmesine ilişkin bilmeniz gerekenler...

TRAFİK CEZALARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİR?

Her yıl ceza oranlarında belirlenen miktarda artış yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu zam oranı 22.58 olarak belirmiştir. Trafik cezalarında yapılan zam oranları tamamen vatandaşları caydırmak için arttırılmaktadır. Trafikte düzeni bozacak şekilde usulsüz hareket eden kişilere yasalar çerçevesinde belirlenen miktarda caza kesilir.

Vatandaşların bu cezaları ödemesi zorunludur. Diğer yandan trafik cezalarının kesim tarihinden sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25'lik indirim uygulanır. Başka bir ifadeyle; kişiler belirlenen süre içinde cezaları yatırması halinde kesilen tutarın 4'te 1'ini ödememe hakkına sahiptir.

Kişilere tanınan erken ödeme indirimin yanında kesim tarihinden sonra ödenmeyen cezalar için faiz uygulaması da devreye sokulmuştur. Buna göre; ödenmeyen her ceza için her ay %5 oranında faiz işleme konulur.

TRAFİK CEZASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik cezaları genellikle kişilerin ikamet adresine posta yoluyla gönderilir. Ancak posta yoluyla cezanın ulaşma süresinde erken ödeme için belirlenen zaman dolabilir. Bu nedenle vatandaşların internet üzerinden trafik cezalarını sorgulamalarını yapması daha sağlıklı olur. Trafik cezası sorgulamaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

İlgili siteye giriş yaptıktan sonra "Trafik Cezası ve Otopark Cezası Sorgulama" sekmesine tıklanmalıdır.
Ardından açılan sayfa üzerinden bilgilerin eklenmesi gerekir. Kişisel bilgiler arasında isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yer almaktadır.
Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesinden sonra sayfanın alt kısmında bulunan "doğrula" butonuna basılır.
Giriş bilgilerinin doğru olmasından sonra kişilerin karşısına Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama, Tüzel Kişi Ceza Sorgulama ve Otoparka Çekilen Araç Sorgulama olmak üzere 4 farklı sorgulama yöntemi ortaya çıkar.
Bu sorgulama yöntemlerinden Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama seçeneği seçilmelidir. Açılan ekranda Plaka ve Tescil Belge Seri ve No bilgileri girilir ve ardından "sorgula" seçeneğine tıklanır.

TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezalarının ödemesinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet bünyesindeki ödeme hizmet sayfası kullanılabilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra yönlendirmeleri takip ederek banka kartı ya da kredi kartıyla cezayı online olarak ödeyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak
SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik, ceza, indirim,

En Çok Okunan Haberler

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Koronavirüs sonrası talep patladı

Koronavirüs sonrası talep patladı

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bu iki yöntemle emekli olabilirsiniz...

Bu iki yöntemle emekli olabilirsiniz...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 7500 TL kredi imkanı...

Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 7500 TL kredi imkanı...

Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak

Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu seviyeye dikkat!

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

İşte nisan ayında fiyatı en çok artan ürün

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.