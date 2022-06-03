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KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU 2022! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2022? Haziran ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

03.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'Mayıs ayı enflasyon oranı' açıklaması sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2022? Haziran ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TÜİK tarafından yapılan açıklama ve detaylar....

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU 2022! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2022? Haziran ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? ve TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında; Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2022? Haziran ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. TÜİK'ten yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde....

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2022?

Haziran ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında Nisan ayınaa göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde yüzde 34,46 olmuştu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde yüzde 39,33 olarak gerçekleşti.

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.393,3 TL

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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