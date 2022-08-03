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Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon oranı sonrası ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

03.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı, TÜİK tarafından açıklanan 2022 temmuz ayı enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte, binlerce ev sahibi ve kiracı tarafından araştırılıyor. Hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda kira artış oranlarına yapılan düzenleme meclisten geçmişti. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon oranı sonrası ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon oranı sonrası ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

2022 ağustos ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında gündeme geldi. Binlerce ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren TÜFE'deki değişim oranlarıyla birlikte, ağustos ayı kira artış oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 TÜİK enflasyon oranı sonrası ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.

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AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ağustos ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri sonrasında merak edildi. Hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan kira artış oranı düzenlemeleri sonrasında, kira sözleşme yenilemeleri yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

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BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerinde bulunmuştu.

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