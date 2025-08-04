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Kira artış oranı netleşti! Ağustos 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracılar için rakam belli oldu

Kira zam oranı Ağustos 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurması sonrası ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merak ediyor. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından vatandaşlar kira zammı için 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi de bugün açıklandı. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte Ağustos 2025 kira zammı ile ilgili detaylar...

Kira artış oranı netleşti! Ağustos 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracılar için rakam belli oldu
Hande Dağ

Kira zammı ne kadar oldu? Ağustos kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Ağustos ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini de öğrenmiş oldu. İşte Ağustos kira artış oranı 2025 ve Ağustos kira zammı ile ilgili son durum...

Kira artış oranı netleşti! Ağustos 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracılar için rakam belli oldu 1

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ağustos ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı netleşti! Ağustos 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracılar için rakam belli oldu 2

Buna göre ev sahipleri Ağustos ayında kiralarına en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Ağustos 2025 kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Kira artış oranı netleşti! Ağustos 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracılar için rakam belli oldu 3

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 41,13
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 113 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 41,13
Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 169 lira 50 kuruş
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 41,13
Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 226 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 41,13
Aylık Yeni Kira Tutarı: 35 bin 282 lira 50 kuruş

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Enflasyon Kira artış oranı Kira kira zammı tüik
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