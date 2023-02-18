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KİRA VE TAŞINMA YARDIMI nedir, kimler alabilir? Afetzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

18.02.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelere kira ve taşınma yardımının detayları merak ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak olan tespit sonuçlarına göre afetzedelere barınma desteği sağlanacak. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre ise ev sahibi veya kiracılara barınma desteği (kira yardımı) başvuruları başladı. Peki, KİRA VE TAŞINMA YARDIMI nedir, kimler alabilir? Afetzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KİRA VE TAŞINMA YARDIMI nedir, kimler alabilir? Afetzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kira ve taşınma yardımının ayrıntıları merak ediliyor. Depremden etkilenen ailelere çeşitli yardımlar yapılacak. Bu yardımların başında gelen barınma desteği için başvurular başladı. Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracıların Afetzede Barınma Desteği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

kira yardımı2

KİRA YARDIMI NEDİR?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacak.

kira yardımı

BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği verilecek.

Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvuruların başladığını duyurdu.

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kira yardımı başvurusu

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