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Kiralar 4 bin lira düşecek demişti! Fahiş fiyatlar nasıl düşecek?

02.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kiralarına yapılan fahiş artışlar ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirmeye devam ediyor. İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarıyla ilgili konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evini yüksek rakamlardan kiraya veren mülk sahiplerinin önemli kısmının pişman olduğunu belirtti. Aşa, kiralarla ilgili 'Eylül, ekim, kasımda bir miktar daha yükselecek ama 2023'te kesinlikle, en az yüzde 20-25 düşüş bekliyorum" dedi. İşte kira fiyatlarındaki düşüşün nedenleri...

Kiralar 4 bin lira düşecek demişti! Fahiş fiyatlar nasıl düşecek?

İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarıyla ilgili konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evini yüksek rakamlardan kiraya veren mülk sahiplerinin önemli kısmının pişman olduğunu belirtti. Bununla beraber Aşa, "2023'te 10-11 bin lira olan kiralar 4 bin lira düşecek" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu anda İstanbul'da istenen kiraların ödenemeyecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Aşa, 9-10 bin evini kiraya veren pişman olduğunun belirtti. Bunun sebebinin ise artan kira fiyatları kiracıların ödeyememesine bağladı. Ev sahiplerinin kira fiyatlarını daha düşük fiyata verip daha düzgün kira almak istediklerini bildirdi.

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'SOSYAL SIKINTILAR YAŞANIYOR'

Kiracı ve ev sahipleri arasında kavga dövüşlerin arttığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evi yakmaya kalkanların olduğunu, kiracısını bıçaklamaya çalışan mal sahibinin, kombiyi söküp, evin eşyalarını satıp giden kiracıların var olduğunu açıkladı.

"10 BİNE ÇIKAN KİRALAR 6-7 BİNE DÜŞECEK"

Nizameddin Aşa 'Ev sahipleri tavrını yumuşattığını söyledi. Bu fiyatın altında olmaz diyen mal sahipleri şu anda pazarlıklar yapmaya başladı. Eskiden 2-3 bin TL olan evler 10 bine çıktı fakat 6-7 bine kadar düşecek. Ben bunu kesin şekilde söyleyebilirim.' dedi.

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'YENİ KONUTLAR PİYASAYI RAHATLATIR'

81 ilde yapılacak sosyal konutların piyasayı da rahatlatacağı söyleniyor. Nizameddin Aşa, sosyal konut projelerinin piyasaya iyi geleceğini kendilerinin çözüm önerileri arasında olduğunu belirtti.

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