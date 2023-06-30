Kiralarla neredeyse eşit hale geldi, bir bir ara zam yapıyorlar... Asgari ücretten sonra fahiş artış gündemde! Bakanlık harekete geçti

Kiralık ev arayanlar fahiş kira artışlarından şikayet ederken bir yandan da aidatlara gelen zamlar gündemde. Bir süredir ciddi artış yaşanan site aidatları asgari ücret zammıyla beraber tekrar konuşulmaya başlandı. Site yönetimleri maaş artışlarından hemen sonra, aidatlara ara zam yapma kararları almaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu ay itibarıyla zamlı aidatlara geçiş yaptı. Hatta bazı site yöneticilerinin asgari ücret zammının çok üstüne çıkıp aidatlarını yüzde 70'e varan oranlarda artırdığı belirtiliyor. Öyle ki bazı lüks sitelerde kiralarla aidatların neredeyse eşit hale geldiği kaydediliyor.

DAVA AÇILABİLECEK, GÖREVDEN ALINABİLECEKLER

Bir süredir kar amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan bazı sitelerin adeta rant kapısı olmaya başladığı aktarılıyor. Site sakinlerinden toplanan aidatlarla milyonlarca lirayı yöneten site başkanlarının aldıkları keyfi kararlarla aidatların artmasına yol açtığı da belirtiliyor.

Üstelik bu durum yalnızca İstanbul'da değil, ülkenin hemen hemen her şehrinde benzer sorunlarla kendini gösterirken Bakanlık da tekrar harekete geçti. Site aidatlarına dair hazırlanan proje kapsamında, tüm site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündeme geldi.

Ayrıca apartman yöneticilerinin sınavlara tabi tutulacağı ve aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacağı belirtiliyor. Buna ek olarak; iki yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak ve mevcut yönetimlere de sertifika zorunluluğu getirilecek.

Bakanlık da yaptığı duyuruda yeni asgari ücretin ardından aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikayet edilmesini istedi. Bu doğrultuda enflasyon oranlarının üzerine zam yapan yöneticilere dava açılabilecek ve görevden alınabilecekler.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Diğer yandan kat maliklerinin harcamalara itiraz etme hakkı da bulunduğu ifade ediliyor. Bunun için de harcamaların incelenip itirazların genel kurul divan toplantısında tutanağa işlenmesi gerekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aidatların 2 bin lira ile 4 bin liraya kadar yükseldiği kaydediliyor. Lüks sitelerde ise aidatların 10 bin TL'yi geçtiği ifade ediliyor. Çok sayıda ev sahibi ve kiracı da bu yüksek aidatlardan şikayetçi. Vatandaşlar sitelerde gereksiz yapılan harcamaların aidatları artırdığını ifade ediyorlar.

Buna karşılık site yönetimleri de artışa gerekçe olarak artan giderleri, personel maaşlarını ve tesislerin artış gösteren bakım maliyetlerini işaret ediyor. İstanbul'da site aidatlarının en yüksek olduğu bölgeler de Şişli, Sarıyer, Beşiktaş ve Beylikdüzü olarak kaydedildi.

HAVUZLAR AİDATLARI ARTIRIYOR

Çok sayıda sitede bulunan havuzların da ekstra maliyete neden olduğunu kaydediliyor. Hatta aidatların ciddi bir kısmının havuz bakımlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Çünkü havuzlar devir dair sistemiyle temizlendiği için yüksek elektrik harcıyor. İçine konulan kimyevi maddeler ve ışıklandırma için kullanılan elektrik de yüksek maliyete yol açıyor. Sitelerde hamam, sauna, yapay gölet ya da şelale gibi tesisler bulunuyorsa, bunlar da aidatların artmasına neden oluyor.



