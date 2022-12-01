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Kış lastiği uygulaması başladı! Artık zorunlu... Uymayanlara 1152 lira ceza

01.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği uygulaması bugün başladı. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Öte yandan yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde kış lastiği taktırmamanın cezası yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Artık zorunlu... Uymayanlara 1152 lira ceza

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği uygulama bugün başladı. Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 1152 LİRA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

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TÜM ARAÇLARIN KIŞ LASTİĞİ TAKMALARI ÖNERİLİYOR

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

'TRAFİK HEPİMİZİN ORTAK ALANI'

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği konusunda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu aktararak şunları söyledi:

"Trafik hepimizin ortak alanı. Bilinçli bir araç sahibi trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini kullanmak da bu bilincin bir parçasıdır, olmalıdır. LASİD olarak her fırsatta bu bilincin gelişmesi, toplumun her alanındaki farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz.’'

"KIŞ LASTİĞİ İÇİN KARIN YAĞMASINI BEKLEMEYİN"

Kurt ayrıca, "Kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin" uyarısında da bulundu.

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kış lastiği

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