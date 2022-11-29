Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği cezası ne kadar? Araç sahipleri dikkat süre yaklaştı!

Kış lastiği zorunluluğu ticari araçlar için 1 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak. Bilindiği üzere kış lastiği güvenli bir trafik için ticari araç kullanılan sürücülerin dışında tüm araç sahiplerine öneriliyor. İşte Kış lastiği zorunluluğuna ilişkin merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak, 1 Nisan 2023'te ise sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği uygulamasına bu 4 aylık süre zarfında uymayan ticari araç sahipleri 1152 TL para cezasına çarptırılacak.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kış lastiği fiyatları merak konusu oldu. 4 adet kış lastiği ortalama 4 bin TL civarında satışa sunuluyor.

Ticari araç kullananların dışında, bireysel sürücülerin de otomobilin durumu ne olursa olsun olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş yapmak için kış lastiği taktırmaları öneriliyor.

