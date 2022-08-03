FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar! Bakan Nebati duyurdu: Tedbirler…

Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar! Bakan Nebati duyurdu: Tedbirler…

03.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artan sebze ve meyve fiyatlarına yönelik tedbirler Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından masaya yatırıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapılacağını duyurdu. Ayrıca hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışı ile ilgili de kritik bir karar alındı.

Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar! Bakan Nebati duyurdu: Tedbirler…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirlerin tartışıldığı ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullanıldı:
“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATI'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gida fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

SEBZE VE MEYVEDE KIŞ HAZIRLIĞI

Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışılmış ve yol haritası oluşturulmuştur.

FZL8ActXoAAQU_k

‘HAL’ KONUSU MASAYA YATIRILDI

Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dâhilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır.

iStock-1357691607

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahil fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirmesi paylaşılmıştır.”

MEYVE VE SEBZEDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RAKAMLARA BÖYLE YANSIDI

Türk-İş tarafından son yayımlanan raporda gıdadaki enflasyonun yüzde 128'in üzerine çıktığı görüldü. Temmuz ayında meyve fiyat endeksindeki yükseliş yüzde 73,21 oldu. Sebze fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 169,27'ye ulaştı.

iStock-1062685620

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri ve pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Türk mutfağında çok tüketilen patatesin kg’ı ortalama 11 TL’ye çıktı. Kuru soğanın ortalama fiyatı 1 ayda yüzde 18 artarak 10 TL’ye yükseldi. Taneli sebzelerden börülce, bezelye, barbunya, fasulye fiyatları gerilerken yaz sebzelerinden domates, biber, havuç zamlandı. Son iki yıldır başta gübre, fide ve enerji maliyetlerinin çok artması sebebiyle çiftçilerin domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri çift ekimden vazgeçip tek ekime yönlendiği ifade ediliyor. Kavun ve karpuz fiyatları Haziran ayına göre (-%17) gerilese de hâlâ dilimle de satılmaya devam ediyor.

Gündüz-gece arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı çekirdekli yaz meyvelerinde verim kaybı yaşandığından şeftali ve nektarin fiyatları bu ay beklenenden daha yavaş düştü. Ortalama fiyatlar ise geçen aya göre hem sebzede hem meyvede arttı. Ortalama sebze kg fiyatı 14,17 TL, ortalama meyve kg fiyatı 16,95 oldu. Hesaplamada 19’u sebze ve 16’sı meyve olmak üzere toplam 35 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 15,32 TL olarak tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilgisayar, telefon, araba... Herkesi ilgilendiriyorBilgisayar, telefon, araba... Herkesi ilgilendiriyor
Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddiaAdım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia
Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Erken emeklilik hakkı! 4500 gün primle emekli olunur mu?

Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia!

Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia!

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.