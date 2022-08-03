Kış öncesi sebze ve meyve fiyatları için yeni karar! Bakan Nebati duyurdu: Tedbirler…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirlerin tartışıldığı ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullanıldı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATI'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gida fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

SEBZE VE MEYVEDE KIŞ HAZIRLIĞI

Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışılmış ve yol haritası oluşturulmuştur.

‘HAL’ KONUSU MASAYA YATIRILDI

Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dâhilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahil fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirmesi paylaşılmıştır.”

MEYVE VE SEBZEDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RAKAMLARA BÖYLE YANSIDI

Türk-İş tarafından son yayımlanan raporda gıdadaki enflasyonun yüzde 128'in üzerine çıktığı görüldü. Temmuz ayında meyve fiyat endeksindeki yükseliş yüzde 73,21 oldu. Sebze fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 169,27'ye ulaştı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri ve pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Türk mutfağında çok tüketilen patatesin kg’ı ortalama 11 TL’ye çıktı. Kuru soğanın ortalama fiyatı 1 ayda yüzde 18 artarak 10 TL’ye yükseldi. Taneli sebzelerden börülce, bezelye, barbunya, fasulye fiyatları gerilerken yaz sebzelerinden domates, biber, havuç zamlandı. Son iki yıldır başta gübre, fide ve enerji maliyetlerinin çok artması sebebiyle çiftçilerin domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri çift ekimden vazgeçip tek ekime yönlendiği ifade ediliyor. Kavun ve karpuz fiyatları Haziran ayına göre (-%17) gerilese de hâlâ dilimle de satılmaya devam ediyor.

Gündüz-gece arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı çekirdekli yaz meyvelerinde verim kaybı yaşandığından şeftali ve nektarin fiyatları bu ay beklenenden daha yavaş düştü. Ortalama fiyatlar ise geçen aya göre hem sebzede hem meyvede arttı. Ortalama sebze kg fiyatı 14,17 TL, ortalama meyve kg fiyatı 16,95 oldu. Hesaplamada 19’u sebze ve 16’sı meyve olmak üzere toplam 35 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 15,32 TL olarak tespit edildi.

