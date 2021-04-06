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Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 11:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs süreciyle beraber pek çok işletmede kısa çalışmaya geçilmişti. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği veriliyor. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona ermişti. Peki kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte yanıtı...

Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Pandeminin başlamasıyla beraber pek çok işletmede kısa çalışmaya geçilmişti. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara 1500 TL nakdi ücret desteği veriliyordu. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona ermişti. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği bitti mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği olarak bilinen KÇÖ 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarla kısa çalışma ödeneğinin artık uzatılmayacağını ifade etmişti. Pandemi koşullarının ilerlemesiyle beraber kısa çalışma ödeneğinin de uzaması gündeme geldi fakat henüz konuyla ilgili yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında, "Sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primlerini üstlenecek, kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

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