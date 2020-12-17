Kısa Çalışma Ödeneği son durum 2021... Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, zamlandı mı? Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi!

Geçtiğimiz Kasım ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'ninin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 17 Ocak 2021 tarihinde sona erecek olan ve uzatılması öngörülen ödeneğin son durumu merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği asgari ücretliye net ne kadar yatar? İşte Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi...
26 Mart 2020 tarihinden itibaren ilk olarak verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirlerden birisi olarak işleme alınmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman biter araştırılıyordu.17 Ocak tarihine kadar uzatıldığı bilgisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak uzatılmıştı. 17 Ocak 2021 tarihde bitecek olan Kısa Çalışma Ödeneği'nin tekrar uzatılması bekleniyor.
Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin olmaması Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.
Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüz kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.
Yukarıda Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığını aktarmıştık. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği günlük net kaç lira öğrenmek istiyor. Binlerce çalışanın almaya devam ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, 12 ay asgari ücretten primi yatan ve asgari ücretle çalışanların brüt kazancının yüzde 60'ını yani günde 53 lira ayda ise 1.593 lirasına denk geliyor. Asgari ücretlinin hesabına ne kadar Kısa Çalışma Ödeneği yatıyor hesaplamak için, bu miktardan binde 7,59 damga vergisi kesintisini de çıkarmak gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği asgari ücretli çalışanın hesabına bu kesintilerle birlikte net olarak günde 52,60 lira, ayda 1580 lira olarak yatıyor. Asgari ücretliye Kısa Çalışma Ödeneği net olarak ne kadar yatar sorusuna ise net miktar 1.580 liradır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre bu dönemde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.
Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı. Toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı. Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.
26 Mart tarihinden bu yana alınan Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini uzatır mı araştırılıyor. Salgın döneminde yaklaşık beş aydır alınan kısa çalışma ödeneği ile yaşlılık, emeklilik ve ölüm primleri yatmayan kişiler emeklilik süresinin değişip değişmediğini araştırıyor. Salgın sürecinde kimi işverenler faaliyet iznini azaltarak, çalışanlarına kısa çalışma ödeneği aldığı günler dışında çalıştırdıkları günlerde emeklilik primlerini yatırmaya başlamıştı. Örneğin 30 günlük süreçte işçi sadece 10 gün çalıştıysa işveren sadece 10 gün için emeklilik primini yatırdı. İşçinin geriye kalan 20 günlük emeklilik primi kısa çalışma ödeneği aldığı için yatmadı. Peki işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı günlerde emeklilik primi yatacak mı? Henüz işçilerin yatmayan emeklilik prim günlerine dair bir çalışma yapılmadı. Bu durum sadece kısa çalışma ödeneği alanlar için değil de nakdi ödeme alanlar için de geçerli. Aylardır devam eden kısa çalışma ödeneği ve nakdi destekten dolayı işçilerin emeklilik süresi uzayacak. Eğer yetkililer Kısa Çalışma Ödeneği'nin emeklilik süresini uzatmasına dair bir işlem yaparlarsa ve yatırılmayan primlerin günleri yatırılmış gibi gösterilir ya da borçlanma yapılırsa emeklilik süresi değişmez.
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