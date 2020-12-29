Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021... 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği değişti mi, ne kadar olacak? Asgari ücret artarsa kısa çalışma parası da artar mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri bitti. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 28 Aralık 2020 tarihi itibari ile 2021 Ocak ayında tarihinde asgari ücret zammının ne kadar olacağı açıklanacak. Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin aldığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ise asgari ücretle birlikte artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak merak ediliyor. Peki 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı? Asgari ücret tahminleri ve 2021 Kısa Çalışma Ödeneği hesaplama detayları haberimizde.
Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.
En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146,50 TL
En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL
2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı araştıtran vatandaşlara, Kısa Çalışma Ödeneği'ninde arttığını belirtelim. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile asgari ücret zammının uygulanmaya geçmesinin ardından 2021 Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili net bir açıklama yapıldığında haberimizde yer veriyor olacağız.
Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.
Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılarak 28 Şubat 2021'e kadar devam edeceğini belirtmişti. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 5.366 TL'yi aşamıyor.
2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüz kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 28 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.
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