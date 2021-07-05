Kısa çalışma ve İşsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Destekler uzatılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin talepler gelmişti.

İşte Bakan Bilgin'in o açıklaması;

Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 4, 2021

YIL SONUNA KADAR UZATILMASI TALEBİ

İHA'da yer alan habere göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Temmuz sonrasında başlayacak yeni süreci güçlü bir hamle dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu noktada özellikle istihdamın sigortası olan kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

Ülke olarak yatırım, üretim ve sosyal refaha ulaşmamızın önündeki en büyük engel yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarıdır. Sanayicimizin ve üreticimizin üzerindeki yükü ne kadar hafifletebilirsek hedeflerimize o denli hızlı koşacağımıza inanıyorum. Bu sebeple ülkemizin yüksek faiz-yüksek enflasyon sarmaldan hızla kurtulması gerekiyor. Diğer taraftan sağlıktaki normalleşmenin ticarete de yansıması için devletimizin firmalarımıza sunduğu destekleri sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi bu dönemde istihdamın sigortası olan çok önemli bir desteğin de yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİSK BAŞKANI'DA 'YIL SONU' TALEBİNDE BULUNDU

AA'da yer alan habere göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, uygulamanın yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. Akkol, işçiyi, işi ve işvereni korumak için başlatılan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasının, üretime ve istihdama katkı sağlayacağını savundu.

Salgının ilk gününden itibaren ilk başta çalışanların sağlığını korumayı, arkasından ise istihdam ve istikrarı devam ettirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere fayda sağlayacak çözümleri kısa süre içerisinde üreterek hayata geçirmek adına yoğun çaba harcadıklarını belirtti.



