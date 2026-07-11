Kişisel Enflasyonun Resmi Enflasyondan Farkı Nedir?

Aslında tüm olan TÜFE yani resmi enflasyon ile kişisel enflasyon arasındaki farktır. Bu fark neden oluşur ve neden kişi kendi enflasyonunu hesaplamalıdır? Gelin birlikte bakalım!

Ortalama insan illüzyonu ile gerçek insan arasında fark vardır.

Resmi enflasyon, ülkedeki tüm hanelerin ortalama tüketim alışkanlıklarını temsil eden hayali bir ortalama insan profili üzerinden hesaplanır. Ancak toplumda tek bir yaşam tarzı yoktur. Örneğin hiç sigara kullanmayan, arabası olmayan ve ev sahibi olan birinin kişisel enflasyonu ile her gün araç kullanan, kirada oturan ve sigara içen birinin enflasyonu asla aynı olamaz.

Sepetteki ürünlerin ağırlık farkı öne çıkar.

Resmi enflasyon sepetinde yüzlerce ürün bulunur ve her birinin bütçedeki payı yani ağırlığı sabittir. Örneğin pinpon topu, bilgisayar oyunu veya uçak biletinin de resmi sepette bir ağırlığı vardır. Kişisel sepetteyse kişinin bütçesinin %40'ı kiraya, %35'i gıdaya gidiyorsa bu iki kaleme gelen zamnlar kişisel enflasyonu uçurur.

Coğrafi ve bölgesel fiyat farklılıkları da etkilidir.

Resmi enflasyon verileri toplanırken ülkenin dört bir yanından yani büyükşehirlerden taşraya kadar fiyatlar alınır ve ortalaması bulunur. İstanbul’un göbeğinde yaşayan birinin karşılaştığı kira, ulaşım ve hizmet sektörü zamları, küçük bir Anadolu kasabasındaki fiyat artışlarından çok daha agresiftir. Dolayısıyla metropollerde yaşayanların kişisel enflasyonu resmi rakamın her zaman üzerindedir.

Tüketim sıklığı ve psikolojik etki devreye girer.

Resmi enflasyon, yılda veya birkaç yılda bir satın aldığın beyaz eşya, mobilya veya cep telefonu gibi ürünlerin fiyat düşüşlerini veya sabit kalışlarını da hesaba katar. Ancak kişi her gün markete gider, her ay fatura öder. Haftalık olarak satın aldığın süt, ekmek, et gibi ürünlerdeki ani artışlar cebini doğrudan sarsarken buzdolabı fiyatındaki durağanlık kişinin günlük nakit akışını rahatlatmaz.

Kalite değişimi illüzyonu oluşur.

İstatistik kurumları enflasyon hesaplarken "hedonik kalite değişimi" yöntemini kullanabilir. Örneğin, bir bilgisayarın fiyatı %20 artmış ama performansı da %20 yükselmişse, resmi hesaplamada bu ürünün fiyatı artmamış gibi kabul edilebilir. Ancak tüketici mağazaya gittiğinde cebinden çıkan nakit para net olarak artmıştır. Bilgisayarın ne kadar hızlı olduğu o an bütçendeki deliği kapatmaz.

Yaşam tarzı ve harcama esnekliği kişiden kişiye göre değişir.

Kişisel enflasyon, senin yaşam standartlarını düşürme esnekliğinle doğrudan ilgilidir. Resmi enflasyon sepeti sabittir ama kişi fiyatı çok artan dana eti yerine tavuk etine geçerek ya da dışarıda yemek yemeyi keserek kendi kişisel enflasyonunu bir nebze olsun baskılayabilir. Bu esnekliğe sahip olmayan, yani bütçesi zaten sadece kira, fatura ve temel gıda gibi zorunlu harcamalardan oluşan dar gelirli grubun kişisel enflasyonu her zaman resmi rakamın çok ama çok üzerindedir.

Bilinçli tüketici zamları hayatımıza girer.

Resmi veriler bazen paketlerin küçülmesini yani şrinkflasyonu veya ürün içeriğinin kalitesizleşmesini yani diğer ismiyle skimflasyonu anında yakalayamayabilir. Fiyatı aynı kalan ama gramajı 100 gramdan 80 grama düşen bir çikolata aslında %25 zamlanmıştır. Günlük hayatta bu sinsi zamları doğrudan cüzdanında hisseden sen olursun, resmi grafikler değil.