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Kızılay'ın 120 bin metrekarelik zeytinliği satışa çıktı! 20 Şubatta ihale yapılacak... Fiyatı ise belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 10:16
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Bugün Resmi Gazete'de Kızılay'a ait olan bir zeytinliğin ihalesinin ayrıntıları yayımlandı. 120 bin metrekarelik arsanın satışı hakkında detaylar paylaşıldı ve tarlanın ücreti de açıklandı. İşte 120 bin metrekarelik dev arsanın satışı hakkında detaylı bilgiler...

Kızılay'ın 120 bin metrekarelik zeytinliği satışa çıktı! 20 Şubatta ihale yapılacak... Fiyatı ise belli oldu

İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe mahallesinde bulunan 120 bin metrekarelik zeytliğin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kızılay'a ait olan zeytinliğin ihalesi 20 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

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Dev tarla için 185 milyon TL muhammen bedel isteniyor. İhaleye katılacaklar 9 milyon 250 bin TL'lik geçici teminatı Ziraat Bankası'na yatırması gerekiyor.

Açık artırma ile satışı yapılacak olan zeytinlik için 19 Şubat saat 14.00'da zarf teslimi için son tarih olarak belirlendi. Ayrıca ihale ile ilgilenen kişi olarak Bayram Altınsoy olarak belirlenirken; gayrimenkul hakkında detaylı bilgi için de Halil Dur belirlendi.

İşte Kızılay'ın mülkü olan zeytinliğin satışı hakkında detaylı bilgi: Kızılay ihale

MUHAMMEN BEDEL NEDİR?

Tahmin edilen ya da oranlanan anlamlarına gelir. Bu terim; ihale yolu ile satışı planlanan bir taşınmaz ya da taşınır malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerini ifade eder.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kızılay zeytin ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
tarla olarak mı yoksa arsa olarak mı satılacak tarla olarak satılacaksa sonradan arsaya mı dönüşecek yüzlerce zeytin ağacına yazık değil mi kızılayın paraya mı ihtiyacı var
Doymadılar..
satın ne varsa.
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