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KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 15:39
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Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki yavaş düşüş sürüyor.

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 270 milyar TL'den 2 trilyon 266 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 897 milyar TL'den 12 trilyon 899 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 595 milyar TL'den 15 trilyon 765 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 617 milyar TL'den 1 trilyon 622,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 407 milyar TL'den 1 trilyon 370,2 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 199,9 milyar TL'den 202,2 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 19 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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