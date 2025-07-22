KKTC'de asgari ücrete rekor ara zam! İşveren o rakamı duyunca karşı çıktı ama..

2025 yılının ilk yarısının tamamlanması ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde asgari ücrete ara zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında, işçi ve işveren temsilcileri masaya oturdu.

KKTC'DE ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücretin tespiti için 3 oturum gerçekleştirildi. İşverenlerin zamma karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla asgari ücrette yüzde 17,79 oranında artış onaylandı. Böylece KKTC’de net asgari ücret ilk defa 44 bin TL sınırını aşmış oldu.

Yeni rakamlar, brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL seviyesinde belirlendi. Ayrıca haftalık 11 bin 815 TL, günlük 2 bin 363 TL, saatlik ise 295 TL olarak hesaplandı.



SOSYAL PROGRAMLAR AÇIKLANACAK

İşçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmed Serdaroğlu, yapılan zamdan memnun olduklarını ve alım güçlerinin artacağını kaydetti. İşveren temsilcisi Cengiz Alp ise artan maliyetlerin işverenin yükünü artırabileceğini vurguladı. Bakan Gardiyanoğlu, Ağustos ayında işverenlere destek amacıyla yeni programlar açıklayacaklarını belirterek sosyal dengeyi koruma hedefinde olduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, işçilerin daha rahat yaşamasını önemsediklerini ifade ederek, işverenler için ise maliyet açısından sürdürülebilir bir yapıya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Bir sonraki zammın Ocak 2026'da olacağını kaydeden Gardiyanoğlu, zam oranlarını azaltmak istediklerini ve piyasayı dengelemek istediklerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere, 2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 7,5 zam yapılmış ve net ücret 37 bin 818 TL’ye yükselmişti.