KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur? KOBİ beyannamesi nedir, ne işe yarar?

Ülke ekonomisinde itici bir güç oluşturan KOBİ işletmeleri tüm işletmeler içinde sayı olarak üstünlüğe sahiptir. Son yıllarda sağlanan destekler ile KOBİ olarak faaliyette bulunan pek çok firmanın mali yapısını güçlendirdiği ve büyük şirketlere dönüştüğü görülmektedir.

KOBİ’ler 250 kişiyi geçmeyen çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı 125 milyon lirayı geçmeyen işletmelerdir. Devlet tarafından desteklenen KOBİ’lerin, bu niteliği taşıyıp taşımadıklarını ispatlamaları için yıllık olarak KOBİ beyannamesi doldurmaları gereklidir. Bu durum da akıllara, KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur sorusunu getirir.

KOBİ’ler geçtiğimiz yıllarda beyannameleri elden KOSGEB müdürlüklerine teslim ediyorken, 2018 yılı itibari ile e-Devlet üzerinden doğrudan beyanname verebiliyor. Böylece hem KOBİ sahiplerinin işi kolaylaşır hem de KOSGEB müdürlüklerinin iş yükünün azalması sağlanır.

KOBİ Kime Denir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in kısaltması olan KOBİ, ülkemizde, işletmelerinin çok büyük bir bölümünü oluşturur. Ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli yeri olan KOBİ’ler ekonomiyi canlı tutan işletmelerdir.

KOBİ’ler, sağladıkları istihdam, bulundukları bölgeye kattıkları canlılık ve ekonomiye olan katkıları ile son yıllarda çok daha fazla destek görmeye başladı.

KOBİ’ler kendi içlerinde; Mikro İşletme, Küçük İşletme ve Orta Büyüklükteki işletme olmak üzere 3’e ayrılır:

1. Mikro İşletme: Çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatının ya da mali bilançosunun 3 milyon Türk Lirasını aşmadığı işletmelerdir.

2. Küçük İşletme: Çalışan sayısı 50 kişiden az olan net satış hasılatının ya da mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

3.Orta Büyüklükteki İşletme: Çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasını aşmadığı işletmelerdir.

Bu tanımlarla kendi içinde temel olarak ayrılan KOBİ’ler farklı kriterlere de sahiptir.

İşletmenin KOBİ sayılabilmesi için bir şart da ,kamu kuruluşunun ya da kurumun bu işletmenin hisselerinin %25’inden fazlasına sahip olmamasıdır.

KOBİ Beyannamesi Ne İşe Yarar?

KOBİ beyannamesi KOSGEB tarafından,girişimcilerin vergi borçlarını, adreslerini, ailevi durumlarını ya da banka hesaplarına ilişkin bilgileri hesaplayabilmek ve takip etmek adına istenir. KOBİ beyannamesi kapsamında, bilgilerin yanlış ya da eksik beyan edilmesinden dolayı doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk KOBİ işletmesine ait olur.

KOBİ Beyannamesi nedir?

Bir işletmenin ya da bir kuruluşun, resmi devlet dairelerine KOBİ şartlarına uygun olduğunu yazılı olarak bildirmesidir. KOBİ beyannamesi sayesinde işletmeler KOSGEB veri tabanına kayıt olur. KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, her yıl bir kez KOSGEB'e beyanname teslim etmesi gerekir.

KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

KOBİ beyannamesinin en önemli unsurlarından biri hatasız ve tam olarak doldurulmasıdır. Hatadan ve eksiklikten dolayı yaşanacak sorumluluk işletme sahiplerine aittir.

KOBİ beyannamesi doldurma daha önceki yıllara göre çok daha kolay hale getirildi. Bir süredir bilgiler e-Devlet üzerinden doldurulabiliyor. KOBİ beyannamesini doldurabilmek ya da bilgilerinizi güncelleyebilmeniz için KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız şartı aranıyor. Aksi takdirde işleminizi tamamlayamazsınız.

KOBİ Beyannamesi'nde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

KOBİ beyannamesi formu en son onaylı mali yılın verileri göz önüne alınarak doldurulur. Yalnızca çok temel veriler eklenerek hazırlanan beyannamede şu bilgilere yer verilir:

İşletmenin net satışı ve mali bilanço toplamını içeren bilgiler eklenir. Net satış ya da bilanço iki yıl üst üste 40 milyon TL'yi aşarsa işletme KOBİ olma vasfını kaybeder.

Beyannameye işletmenin faaliyet alanı eklenir. KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler de beyanname doldurabilecek ancak destek/program başvurusu yapamayacaktır.

İşletmenin ortalama çalışan sayısı beyannameye eklenmesi gerekir. Ortalama çalışan sayısı iki yıl art arda 250’nin üstünde olan işletmeler KOBİ vasfından çıkar.

İmza yetkilisi eklenir.

KOSGEB mevzuatına uyulacağı ve beyanın doğruluğu taahhüt edilir.

Beyanname sayesinde KOBİ olduğunu kanıtlayan işletmeler KOSGEB imkanlarından yararlanmak için gerekli adımları atmış olur.



