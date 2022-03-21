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KOBİ kriterleri nelerdir? Hangi şirketler KOBİ olabilir?

18.03.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ifade eden bir terimdir. KOBİ'ler genel olarak ülke ekonomisini canlandıran şirketler olduğu için oldukça önemlidir. Peki, hangi işletmeler KOBİ kategorisinde yer alır?

KOBİ kriterleri nelerdir? Hangi şirketler KOBİ olabilir?

Temel anlamı ile KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ifade eden bir terimdir. Ülke ekonomisini canlı tutan işletmeler olan KOBİ’ler, devletin çeşitli kurumları ve şirketler için son derece önemlidir. Bu nedenle kısıtlı sermaye ve pazarlama olanağı bulunan KOBİ’lere birçok kanaldan destek sağlanır. Hangi işletmelerin KOBİ olduğuna ilişkin ayrıntılar ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkındaki yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bu yönetmelik çerçevesince KOBİ kategorisi kapsamında yer alan şirketlere, çeşitli teşvik ve olanaklar sunulur. Peki, hangi işletmeler KOBİ sınıfında yer alır ve KOBİ olmanın kriterleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları…

KOBİ Olmanın Şartları Nelerdir?

KOBİ kriterleri ve hangi şirketlerin KOBİ olabileceği, ilgili yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Bu yönetmelik çerçevesince KOBİ, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık mali bilançosundan ya da yıllık net satış miktarından herhangi biri 125 Milyon TL tutarını aşmayan mikro, küçük ya da orta büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanır.

Bunun dışında işletme sahipleri, KOBİ olup olmadığını tespit etmek için KOSGEB adresinde yer alan KOBİ testinden yararlanabilir. KOBİ başvuru işlemleri ise ilgili kuruma yazılı olarak yapılabileceği gibi pratik bir şekilde internet üzerinden de yapılabilir.

Hangi Şirketler KOBİ Olabilir?

KOBİ olma şartları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Yönetmeliği kapsamında belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre bir şirketin KOBİ olabilmesi için mikro, küçük ya da orta büyüklükte olması gerekir. Bu noktada ise mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımını yapmak gerekir.

Mikro işletmeler, yılda on kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış rakamı ya da mali bilançodan herhangi biri 3 Milyon TL rakamını aşmayan işletmelerdir. Küçük işletmeler yılda 50 kişiden daha az çalışan istihdam eden ve yıllık satış rakamları 25 Milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. Orta büyüklükteki işletmeler ise, yılda 250 kişiden daha az çalışan istihdam eden, mali bilançosundan ya da yıllık satış hasılatından herhangi biri 125 Milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. Bu gibi işletmeler, KOSGEB tarafından desteklenir.

Ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tüzel kişi ya da gerçek kişi olarak faaliyetlerde bulunur. Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler, gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir. Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunan işletmeler ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilirler.

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