Kobilere 1 milyon liraya kadar destek başvurusu nasıl yapılır? Bakan Varank açıkladı

11’inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kobilere 1 milyon liraya kadar “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” desteği verilecek. Müjdeli haberi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi ile birlikte KOBİ’lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığını ifade etti. Peki, Kobilere 1 milyon liraya kadar destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

KOBİLERE 1 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat Sanayinde Dijitalleşme kapsamında; "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklarında sekiz alanda projeye destek verileceğini duyurdu.