Koç Holding, RMK Marine'nin sahibi oldu! 29 yıl önce Rahmi Koç almış, gözbebeği olmuştu

Koç Holding'in yeni hamlesi gündem oldu. Rahmi Koç'un 29 yıl önce satın aldığı ve denizcilik merakıyla gözbebeği olan RMK Marine’de ortaklık yapısı tamamen değişti. Rahmi Koç, uzun süredir şahsi ilgi alanı haline getirdiği Tuzla'daki dev tersanenin sermaye artırımlarına katılmadı ve paylarını azalttı. Paylar el değiştirirken, Koç Holding’in RMK Marine’deki payı %83,73’e yükseldi.

Koç Holding, RMK Marine'nin sahibi oldu! 29 yıl önce Rahmi Koç almış, gözbebeği olmuştu
Devrim Karadağ

Rahmi Koç'un göz bebeği Koç Holding bünyesine geçti... 29 yıl önce Rahmi Koç tarafından satın alınan İstanbul Tuzla'daki RMK Marine'de paylar el değiştirdi. Rahmi Koç, kişisel ilgi alanı haline dönüşen dev tersane ile ilgili yıllar sonra dikkat çeken yeni bir karar verdi.

RAHMİ KOÇ RÜÇHAN HAKKINI KULLANMADI

RMK Marine’deki dönüşümün ana nedeni, sermaye artırımlarında rüçhan (ön alım) haklarının kullanılıp kullanılmaması oldu. Mevcut ortaklar, sermaye artırımı sırasında yeni çıkarılan payları öncelikli alma hakkına sahiptir, ve bu hak kullanılmadığında, sermayeye para koyan taraflarının payları büyürken diğer ortakların pay oranları düşer.

Koç Holding, RMK Marine nin sahibi oldu! 29 yıl önce Rahmi Koç almış, gözbebeği olmuştu 1

PAY ÇOĞUNLUĞU KOÇ HOLDİNG’E GEÇTİ

Haber Hürriyeti'nden Ercan İnan'ın haberine göre yaklaşık iki yıl önce RMK Marine’in ödenmiş sermayesi 50,9 milyon TL’den 115,3 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu süreçte Rahmi Koç rüçhan hakkını kullanmadı.

Koç Holding ise hem kendi hakkını hem de diğer ortaklar tarafından kullanılmayan hakları devreye alarak artırıma katılacağını bildirdi.

Nakit olarak tamamlanan işlem 31 Aralık 2024’e kadar sonuçlandırıldı.

Koç Holding, RMK Marine nin sahibi oldu! 29 yıl önce Rahmi Koç almış, gözbebeği olmuştu 2

Değerleme çalışmasının ardından 1 TL nominal değerli pay için 30 TL üzerinden kullanım kararı çıktı.

Bu hamleyle Koç Holding’in payı yaklaşık 31 puan artarak %74,91’e yükseldi ve şirket çoğunluğu Holding’e geçti.

İKİNCİ ARTIRIMLA ORAN DAHA DA BÜYÜDÜ: %83,73

RMK Marine’de daha sonra bir kez daha sermaye artırımı yapıldı. Bu kez 115,3 milyon TL olan ödenmiş sermayenin 62,5 milyon TL artırılarak 177,8 milyon TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonrası 1 TL nominal değerli payın 40 TL’den kullandırılacağı açıklandı.

Bu artırıma da Rahmi Koç katılmadı.

Koç Holding, yine kullanılmayan rüçhan haklarını kullanarak toplamda 2,5 milyar TL civarında sermaye koydu ve böylece etkin hissedarlık oranını %83,73 seviyesine taşıdı.

RMK MARİNE: 51 YILLIK TERSANENİN KISA HİKÂYESİ

RMK Marine’in temeli 1974’te atıldı. Profilo Holding’in Haliç’te P.K.M. Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. unvanıyla kurduğu tersane, 1997’de Rahmi Koç tarafından satın alındı.

Koç Holding, RMK Marine nin sahibi oldu! 29 yıl önce Rahmi Koç almış, gözbebeği olmuştu 3

Şirketin adı 1999 Ağustos itibarıyla RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. olarak değişti ve daha sonra Tuzla’ya taşındı.

Koç Grubu bünyesine girdikten sonra tersane, iki askeri lojistik gemisi inşa ederek 2000 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim etti.

RMK Marine ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı için açtığı 4 adet “arama-kurtarma” gemisi ihalesini 2006’da kazanarak, özel sektör tarafında önemli bir askeri gemi projesini üstlenen ilk tersanelerden biri oldu.

RMK Marine’in tesisleri 95.243 m² toplam alan ve 30.746 m² kapalı alandan oluşuyor. Yıllık 10.636 ton çelik işleme kapasitesi; 170 m x 60 m boyutlarındaki kızak ve 200 m x 15 m donatım iskelesi tersanenin dikkat çeken unsurları arasında.

Üretim kabiliyetleri ise şöyle özetleniyor:

28.000 DWT’ye ve 196 metreye kadar ticari/askeri gemi inşası

80 metreye kadar alüminyum/çelik süper yat üretimi

40 metreye kadar kompozit süper yat yapımı

Tersanede ayrıca 2 adet 80 tonluk portal kreyn, 100 ve 320 tonluk hidrolik liftler ve 855 tonluk yatlar için raylı kızak gibi ekipmanlar bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

