Koç Topluluğu: 'İhtiyaçları karşılamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz'

Koç Topluluğu, ihtiyaçları karşılamak üzere var güçleriyle çalıştıklarını söyledi, sundukları ve sunabilecekleri yardımları sıraladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açıklanan bilgilere göre binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlerce vatandaşımız yaralandı. Pek çok binanın hasar görmesine neden olan depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız ise maalesef son derece güç yaşam koşulları ile karşı karşıya.

Koç Topluluğu olarak, faaliyet gösterdiğimiz birçok alandaki şirketlerimizle birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere depremlerin meydana geldiği an itibarıyla kapsamlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu bağlamda şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezimizde, sahadaki acil ihtiyaçların tespit ve teminini sağlıyor; ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerimizi bölgeye yönlendirmek üzere hazırlıkları koordine ediyoruz.

İlk 24 saat içinde şirketlerimizden 236 çalışma arkadaşımız arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktı ve arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almaya başladı. Çalışma arkadaşlarımız an itibarıyla 13 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı.

Diğer yandan öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen elektrikli ısıtıcı, kıyafet, battaniye, lamba, ocak, piknik sobası, tıbbi yardım, karavan ve temel gıda ürünlerinin bölgeye gönderimi için Topluluk şirketlerimiz sorumluluk üstlendi. Dün akşam itibarıyla 4 tanker akaryakıt deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı, bugün itibarıyla 5 tanker daha yola çıkacak şekilde planlama yapıldı. Gaziantep’e ulaşacak bir yemek tırı hazırlandı, her 3 saatte bir 1.000 kişilik yemek çıkarabilme kapasitesi bulunuyor.

Afet bölgelerindeki ihtiyaçları yakından takip ediyor ve Topluluk şirketlerimiz ile birlikte bu ihtiyaçları karşılamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Sürecin başından itibaren, Kriz Koordinasyon Merkezimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde, depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum."

