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  4. Kökeni Galapagos Adaları! Çiftçinin yüzünü güldürdü: "Şükürler olsun"

Kökeni Galapagos Adaları! Çiftçinin yüzünü güldürdü: "Şükürler olsun"

18.08.2024 09:44
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Hakkâri Yüksekova'da kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika olan siyah domates yetiştirildi. Yetiştirilen domatesler Güney Amerika ve Antalya’yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor. İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, "Çiftçimiz tarafından ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şu an verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak" dedi.

Siyah rengini alan bu domateslerin kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika iken Türkiye’de ise Akdeniz'de yetişmesiyle ve özellikle Antalya'dan sonra Yüksekovalı çiftçiler de devreye girdi. Yüksekova Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde yaşayan Yılmaz Güneç isimli çiftçi tarlasında ilkbaharın başlarında siyah domatesin ekimini gerçekleştirdi.

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ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Siyah domatesler gün yüzüne çıkmasıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

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Tarlayı yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, çiftçi Güneç’i başarısından dolayı tebrik ederken, ilçenin ovasını tarımla buluşturacaklarını belirtti.

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“TÜRKİYE’DE AKDENİZ İKLİMİNE DAYALI YERLERDE YETİŞİYOR”

İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, “Aslında siyah domatesimizin ana merkezi güney Amerika’dır. Türkiye’de Akdeniz iklimine dayalı yerlerde yetişiyor. Özellikle Antalya ilimizde yetişiyor.

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Artık hayal olan siyah domates çiftçimiz tarafından ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şu an verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak” dedi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domates Hakkari Yüksekova
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