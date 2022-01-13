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Kömür yardımında dikkat çeken 'iklim' detayı

13.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

htiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre kömür yardımından, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının belirlediği muhtaçlık kriterlerine uygun olan kişiler yararlanabilecekler. Bu durumdaki kişilere yapılacak kömür yardımı miktarı, bölgenin iklim koşullarına göre belirlenecek.

Kömür yardımında dikkat çeken 'iklim' detayı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Karar kapsamında 2022'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

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resmi gazete
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