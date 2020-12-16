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Kongre Liderleri Corona Paketi Konusunda Temkinli Konuştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 04:20 | Son Güncelleme

ABD’de Kongre liderleri hükümet harcama paketini karara bağlamak ve Corona virüsü yardım paketi konusundaki çıkmazı aşmak için yaptıkları toplantının ardından temkinli, ancak olumlu konuştu

Kongre Liderleri Corona Paketi Konusunda Temkinli Konuştu

ABD’de Kongre liderleri hükümet harcama paketini karara bağlamak ve Corona virüsü yardım paketi konusundaki çıkmazı aşmak için yaptıkları toplantının ardından temkinli, ancak olumlu konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile bir araya geldi. Maliye Bakanı Steven Mnuchin de toplantıya telefonla katıldı.

Toplantının ardından McCarthy “Çalışmaya devam ediyoruz. Bence umut var” diye konuştu.

Schumer ise “İyi bir toplantı olduğunu söyleyebilirim, hepsi bu” dedi.

Kongre liderleri yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Çarşamba günü akşam saatlerinde yeniden bir araya gelme kararı aldı.

McConnell ise mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşma sağlanacağını söyledi, “Görüşmelere hala devam ediyoruz ve harcama paketiyle Corona yardım paketi üzerinde anlaşmadan buradan ayrılmayacağız” dedi.

McConnell da, anlaşmaya varabilmek için Cumhuriyetçiler’in istediği işyerlerinin hukuk davalarından korunması ve Demokratlar’ın istediği eyaletlerle yerel yönetimlere yardım yapılması gibi Corona virüsü paketinin en tartışmalı maddelerinden vazgeçilmesi önerisini de yineledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de Maliye Bakanı Mnuchin ile toplantıdan önce bir saatten uzun süren bir görüşme yaptı. İki isim son aylarda yeni Corona virüsü paketi konusunda uzlaşı sağlanabilmesi için sık sık bir araya geldi.

Kongre’nin önde gelen liderleri 1 Ekim’de başlayan mali yıldan itibaren geçerli olacak 1,4 milyar dolarlık hükümet harcama tasarısını oluşturmaya çalışıyor. Salı günü Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, tasarının büyük ölçüde hazır olduğunu belirtti, ancak Kongre üyeleri hala Corona virüsü yardım paketi üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Kongre liderlerinin uzlaşmaya varması durumunda Corona virüsü yardım paketi hükümetin harcama paketine eklenebilecek. Hükümet harcama paketinin ise federal hükümetin çalışmaya devam edebilmesi için Cuma gününe kadar geçmesi gerekiyor.

Pelosi toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmenin tartışmaları ilerletmek amacıyla yapıldığını söylemiş, “Uzlaşmaya varmamız lazım ve umarım bunu hükümeti açık tutarak yapmayı başarırız” demişti.

Bu yılın başında Kongre 3 trilyon dolarlık bir Corona virüsü yardım paketini onaylamıştı. Son olarak Kongre üyeleri iki kısımdan oluşan 908 milyar dolarlık partilerüstü bir tasarı üzerinde ilerleme sağladı.

Tasarının ilk kısmı küçük işyerlerine yardım, işsizlik yardımı ve aşı dağıtımına ayrılacak 748 milyar dolarlık bir öneriyi içeriyor. İkinci kısmıysa Kongre’de tartışılan konular olan işyerlerinin hukuk davalarından korunması ile eyaletlerle yerel yönetimlere 160 milyar dolar yardımı içeriyor.

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta görevi devralmadan Kongre’nin Corona yardım paketi üzerinde uzlaşmasını istiyor. Biden, paket kabul edilse de 20 Ocak’tan sonra bir paketin daha Kongre gündemine getirileceğini söylüyor.

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