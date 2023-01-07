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Konut kampanyası açıklandı! Ev fiyatları bir günde uçtu... Uzmanlardan fırsatçılara uyarı 'Fiyatlar kendi seviyelerine inecek'

07.01.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanması ile birlikte fırsatçılar harekete geçti. İlan sitelerinde yer alan evlerin fiyatı, bir günde yüz binlerce lira zamlandı. Konuyla ilgili ise uzmanlardan uyarı geldi. Kampanya süresince fiyatını sabit tutmayanlar kampanya dışında kalacak.

Konut kampanyası açıklandı! Ev fiyatları bir günde uçtu... Uzmanlardan fırsatçılara uyarı 'Fiyatlar kendi seviyelerine inecek'

Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanması fırsatçıları harekete geçirdi. Yeni konut kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar dairelere bir günde yüz binlerce lira zam yaptı.

Show Haber'de yer alan habere göre birçok ev sahibi sanki anlaşmış gibi aynı gün ya da aynı saatte ev fiyatlarına zam yaptı. Örneğin 4 Ocak'ta ilana koyulan bir evin fiyatı 6 milyon 550 bin liradan 1 milyon 100 bin lira zamlanarak 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

'FİYATLAR KENDİ SEVİYELERİNE İNECEK'

Uzmanlardan ise konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara uyarı geldi. TÜGEM Başkanı Hakan Doğan, yaptığı açıklamada "Bunların hiçbirinin ekonomik gerekçesi yok. Bakanlık tarafından takip ediliyorlar. Kampanya süresince fiyatını sabit tutmayan olursa kampanyanın dışında bırakılacak. Göreceksiniz bu fiyatlar kendi seviyelerine inecek." ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK MAL SAHİBİ BEKLİYORDU'

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç Demir ise "Bunu fırsata çevirmek için birçok mal sahibi bekliyordu. 3 milyon 800 bin liraya pazarladığımız bir daireyi mal sahibi 4 milyon 400 bin liraya çıkardı." diye konuştu.

İLAN SAHİPLERİ TOPU MÜTEAHHİTLERE ATIYOR

Telefonla ulaşılan bir ilan sahibi, neden fiyat artırdığı sorusuna "Müteahhitler artırıyor fiyatları. Nedenini de müteahhitlere sormak lazım" cevabını verdi.

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