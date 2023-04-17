Konut kredisi için 250 bin liralık sınır getirilmişti! TÜİK duyurdu: İpotekli satışlarda dikkat çeken düşüş...

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023 konut satış istatistik verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 16,5 AZALDI

İhtiyaç kredilerinde 70 bin, konut kredilerinde ise 250 bin sınırının aşılmaması yönünde talimat gönderildiği iddia edilmişti. Ancak Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarına bakıldığında Mart ayında keskin bir düşüş olduğu görüldü. Mart 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 olan ipotekli konut satışları, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalışla 58 bin 822 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Mart ayında yüzde 24,0 olarak gerçekleşti.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i, Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA SON DURUM

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 40'A YAKIN AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.



