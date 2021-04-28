FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi | Bankaların faiz oranları ne kadar?

Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi | Bankaların faiz oranları ne kadar?

28.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz seneden beri devam eden koronavirüs salgını süreci ile beraber ekonomik anlamda zorluklar da beraberinde gelmişti. Bu ekonomik olumsuzluk kredi paketlerine olan talebi de epey arttırdı. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? İşte bankaların faiz oranları; konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi | Bankaların faiz oranları ne kadar?

Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusu en çok araştırılan sorulardan biri. 2020'den bu yana süren koronavirüs salgını süreci ile birlikte ekonomik anlamda pek çok zorluk da yaşandı. Böylelikle kredi paketlerine olan ilgi de epey arttı. Peki bankaların faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? KONUT, OTOMOBİL, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI...

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,65
Taşıt kredisi: %1,55-1,60
Konut kredisi: %1,45

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57
Taşıt kredisi: %1,65
Konut kredisi: %1,50

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22
Taşıt kredisi: %1,80
Konut kredisi: %1,50-1,79

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69
Taşıt kredisi: %1,79
Konut kredisi: %1,49-1,69

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51
Taşıt kredisi: %1,50
Konut kredisi: %1,32

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1,51
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13
Taşıt kredisi: %1,56-1,66
Konut kredisi: %1,41


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cezaevinden çıkıp hibeyle kendi işini kurduCezaevinden çıkıp hibeyle kendi işini kurdu
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?
Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi

Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi

Cezaevinden çıkıp hibeyle kendi işini kurdu

Cezaevinden çıkıp hibeyle kendi işini kurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.