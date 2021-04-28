Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi | Bankaların faiz oranları ne kadar?

Konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusu en çok araştırılan sorulardan biri. 2020'den bu yana süren koronavirüs salgını süreci ile birlikte ekonomik anlamda pek çok zorluk da yaşandı. Böylelikle kredi paketlerine olan ilgi de epey arttı. Peki bankaların faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? KONUT, OTOMOBİL, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI...

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41



