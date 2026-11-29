Konut projelerinin tanıtımında yer verilen ancak hayata geçirilmeyen vaatler, şirketlere tazminat yükümlülüğü doğurabiliyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, reklam ve kataloglarda duyurulan sosyal donatıların satış sözleşmesinde bulunmasa dahi yerine getirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kapsamda, vaat edilen tesisleri inşa etmeyen şirketin tüketiciye 128 bin 682 lira değer kaybı ödemesi kararı onandı.

Karara konu olayda, İstanbul'daki bir konut projesinden iki daire satın alan tüketici, satış aşamasında kendisine yüzme havuzu, tenis kortu, fitness salonu ve köpek barındırma merkezi gibi sosyal imkanların sunulacağının bildirildiğini ancak bu alanların yapılmadığını belirterek yargı yoluna başvurdu. Şirket ise söz konusu sosyal tesislere ilişkin satış sözleşmesinde herhangi bir taahhüt bulunmadığını ileri sürdü.

REKLAMDAKİ VAATLER AYIPLI MAL KAPSAMINDA

İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi, dosyadaki bilirkişi raporunu değerlendirerek tüketicinin talebini haklı buldu. Mahkeme, konutların değerinde meydana gelen 128 bin 682 liralık kaybın şirket tarafından karşılanmasına hükmetti. Şirketin karara yönelik itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görmeyerek istinaf başvurularını reddetti.

YARGITAY'DAN 6502 SAYILI KANUN VURGUSU

Şirketin temyiz başvurusunu ele alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, değerlendirmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8. maddesine işaret etti. İlgili düzenlemeye göre reklam ve ilanlarda belirtilen özellikleri taşımayan ürünler ayıplı mal olarak kabul ediliyor. Daire, bu kapsamda konut projelerinin tanıtımında yer alan vaatlerin de tüketici açısından bağlayıcılık taşıdığını vurguladı.

SÖZLEŞMEDE YER ALMASA DA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yargıtay, proje kataloğu ve internet reklamlarında tanıtılan sosyal tesislerin inşa edilmemesini eksik ifa olarak değerlendirdi. Sosyal alanların satış sözleşmesinde ya da teknik şartnamede açıkça belirtilmemiş olmasının şirketi sorumluluktan kurtarmayacağına hükmeden Daire, tüketici lehine belirlenen bedel indirimi kararını onadı. Böylece reklam ve tanıtımlarda duyurulan ancak hayata geçirilmeyen imkanların konutun ayıplı sayılmasına ve tüketici lehine tazminat ödenmesine dayanak oluşturabileceği karara bağlandı.