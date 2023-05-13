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Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

13.05.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak piyasasında seçim sonrası dolar ve euro artacak söylentisi piyasayı karıştırdı. Bazı ev sahipleri ev satışında ilanı TL üzerinden verip ödemeyi döviz üzerinden yapılmasını istemeye başladı. Ev sahiplerinin kazançlarını daha da artırmak istediklerini belirten uzmanlar isimler, "Normalde 2018'de çıkan yasa gereği döviz üzerinden satışlar ve kiralamalar yasaklanmıştır. Mal sahibinin yurt dışında ikametgahı var ise buradaki gayrimenkulünü dolar üzerinden satabilir" dedi.

Konut sahiplerinin yeni oyunu! O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

Seçim sonrası dövizin artacağı beklentisine giren bazı ev sahipleri ilanı TL üzerinden verip satışı dolarla yapmaya başladı. Uzman isimler "Normalde 2018'de çıkan yasa gereği döviz üzerinden satışlar ve kiralamalar yasaklanmıştır. Mal sahibinin yurt dışında ikametgahı var ise buradaki gayrimenkulünü dolar üzerinden satabilir" dedi.

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DÖVİZE ENDEKSLİ SATIŞ

Dolar, euro aratacak beklentisi piyasayı karıştırdı. Emlak sektöründe dövize endeksli satış dönemi başladı. Bu ara ev almak isteyenler, ev sahiplerinin farklı farklı isteklerine maruz kalıyor. Son olarak yeni bir talep daha ortaya çıktı. Evlerini TL üzerinden satışa çıkan bazı ev sahipleri, ödemeyi döviz olarak istemeye başladı.

Uzmanlara göre bu durumun nedeni seçim sonrası dolar ve euroda artış yaşanacağı yönündeki beklenti. Ev sahipleri son yöntemleriyle kazançlarını daha da artırmayı planlıyor.

"2018'DE DÖVİZ ÜZERİNDEN SATIŞ VE KİRALAMALAR YASAKLANMIŞTIR"

Show Haber'in haberine göre konu ile ilgili bir emlakçı, "Normalde 2018'de çıkan yasa gereği döviz üzerinden satışlar ve kiralamalar yasaklanmıştır. Mal sahibinin yurt dışında ikametgahı var ise buradaki gayrimenkulünü dolar üzerinden satabilir. Bu biraz daha fazla para kazanmaya yönelik bir beklenti. 'Paramın tamamını veya şu kadarını döviz üzeriden getir yoksa dairemi satamıyorum' diyenleri duyduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz konut

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