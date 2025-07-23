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Konut satışında yeni dönem! Vatandaş küçük birikimlerle kendi evini ‘biriktirecek’

TOKİ ve Emlak Konut, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine yaymak için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıyor. Yeni modele ilişkin açıklama yapan Gayrimenkul Girişimcisi ve Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, hem ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların süreçten kazançlı çıkacağını dile getirdi.

Konut satışında yeni dönem! Vatandaş küçük birikimlerle kendi evini ‘biriktirecek’

Gayrimenkul sektöründe ‘küçük birikimlerle yatırım’ dönemi başlıyor. Gayrimenkul girişimcisi Hakan Bucak, “Projelerde yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, gayrimenkul sertifikası olarak yatırımcılara sunulacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Böylece vatandaşlar küçük birikimleri ile büyük projelere ortak olacak. Vatandaşlar, proje inşa edilirken bütçesine göre alım yapacak ve isterse biriktirdiği sertifikalarla ev sahibi olacak. Aslında bir bakıma vatandaş evini biriktirecek” dedi.

Bucak, “Projelerde yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, gayrimenkul sertifikası olarak yatırımcılara sunulacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Böylece vatandaşlar küçük birikimleri ile büyük projelere ortak olacak. Vatandaşlar, proje inşa edilirken bütçesine göre alım yapacak ve isterse biriktirdiği sertifikalarla ev sahibi olacak. Aslında bir bakıma vatandaş evini biriktirecek. Bir kesim ise ev almak yerine projedeki değer artışından faydalanacak. Kamu öncülüğünde, SPK denetiminde güvenli bir yatırım aracında kar sağlayacak.” dedi.

Konut satışında yeni dönem! Vatandaş küçük birikimlerle kendi evini ‘biriktirecek’ 1

ŞİMDİ SIRA ORTA GELİRLİDE

Konut satışlarının 12 aydır kesintisiz arttığını, ancak mevcut fiyat ve faiz şartları nedeniyle belli bir kesimin alım yapabildiğini hatırlatan Hakan Bucak, “Tek başına, tek seferde ev alabilecek kesim yatırımını yaptı. Şimdi sıra orta gelirliye geldi. Gayrimenkul sektöründe bugüne kadar finansmana erişim konusunda atılan en cesur ve dönüştürücü adımlardan biriyle karşı karşıyayız. Gayrimenkul Sertifikası modeli, sadece bireylerin konut edinme imkânlarını kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’de gayrimenkul yatırım kültürünü de kökten değiştirecek. Bu yaklaşım, küçük birikimlerle büyük projelere ortak olma fırsatı sunarak, daha kapsayıcı bir yatırım ekosistemi yaratıyor. Önümüzdeki dönemde sektörün dinamizmine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gayrimenkul sadece birikimi olanların değil, birikim yapmak isteyenlerin de seçeneği haline gelecek.” dedi.

YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇAN MODEL

İlk örnek projesinin kamu kurumları öncülüğünde olmasının değerli olduğunu ifade eden Hakan Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü: Gayrimenkul Sertifikası, yatırımcıya gayrimenkul piyasasına esnek bir giriş kapısı sunuyor. Peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz yapısı sayesinde klasik finansman bariyerlerini ortadan kaldırıyor ve yatırımın önünü açıyor. Bu sistem, sektörde talebi tabana yayma potansiyeli taşırken, büyük projelerde finansman akışının sürekliliğini de destekleyecek. Sertifika bazlı finansman modelleri, likiditeyi artırarak proje geliştiriciler için sermaye akışını güçlendirecek. Aynı zamanda, yatırımcı portföylerini çeşitlendirmek isteyen bireyler için alternatif bir araç sunuyor. Sektörün uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu tür yenilikçi çözümler, gayrimenkul yatırımlarına olan güveni pekiştirirken konut satışlarını destekleyecek.”

Konut satışında yeni dönem! Vatandaş küçük birikimlerle kendi evini ‘biriktirecek’ 2

GÜVEN VERMEYEN PROJELERE BAĞIMLILIK AZALACAK

Bu noktada finansmana erişim konusunun önemini vurgulayan Hakan Bucak, “Ülke olarak en önemli sorunlarımızdan biri, finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle konuta ulaşamamak ve yüksek maliyetler sebebiyle konut üretiminin yavaşlamasıdır dedi ve ekledi: “Bu durum, barınma krizinin sinyallerini vermekteydi. Yeni sistem ile konut üretiminin önü açılacak; güvenli ve şeffaf bir çözüm sunularak özel sektörün de bu alandaki yatırım cesareti artacaktır. Doğru uygulandığı takdirde, sertifika ve fon sistemleri sayesinde Türkiye gayrimenkul sektörü, konut kredilerine ve yalnızca satışa bağlı sürdürülen, güven vermeyen projelere olan bağımlılığını azaltacak. Ayrıca süreç, kontrollü ve denetime tabi bir yapı kazanacak.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut
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