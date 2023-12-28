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Konutta yeni uygulama resmen başladı! Başvurular e-Devlet’e yapılacak: Kiralama yaparken ‘komşudan onay’ dönemi

28.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 100 günden kısa süreli turiz amaçlı konut kiralanmasına yönelik detaylar belli oldu. Ev sahiplerinin konutlarını kiralama yapabilmesi için e-Devlet'ten izin belgesi başvurusu yapması gerekecek. Belgenin düzenlenmesinin ardından 30 gün içinde konutlarda denetleme yapılacak.

Konutta yeni uygulama resmen başladı! Başvurular e-Devlet’e yapılacak: Kiralama yaparken ‘komşudan onay’ dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğine göre, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeyen fiziki başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru sahibine geri iade edilecek. Üzerinde üst veya intifa hakkı bulunan konutlar için başvuru, malik değil, hak sahibi tarafından yapılacak.

EMLAK (47)

1 OCAK’TA YÜRÜRLÜKTE

Konutların tek seferde 100 günden kısa süreli turizm amaçlı kiralanmasına yönelik esaslar belirlendi. Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Tek çatı altında ve aynı kişi adına birden fazla konut için tek bir izin belgesi talep edilebilecek. Başvuru sırasında, aynı binada daha önce alınmış izin belgesine sahip konutların varlığından bilgi verilmesi gerekecek.

EMLAK (54)

30 GÜN İÇİNDE DENETİM

İzin belgesi düzenlenmesinin ardından, 30 gün içinde konutlarda denetim yapılacak. Ayrıca, bu konutlar, izin belgesi alındıktan sonra en az iki yılda bir denetime tabi tutulacak.

Yönetmelik, kiralanacak konutlarda sağlanması gereken temel şartları da içermekte. İzinli konutun odaları, farklı kişilere ayrı ayrı kiraya verilemez ve aynı sözleşmeye tabi tutulmalı.


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Anahtar Kelimeler:
konut
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