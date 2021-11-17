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Konya Kağıt halka arz ne zaman? İşte Konya Kağıt halka arz hisse fiyatı...

17.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına izin verdi. Duyuru sonrası halka arz işleminin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki Konya Kağıt halka arz ne zaman? İşte Konya Kağıt halka arz hisse fiyatı...

Konya Kağıt halka arz ne zaman? İşte Konya Kağıt halka arz hisse fiyatı...

SPK tarafından Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına izin verildi. Halka arz işleminin ne zaman olacağı ve hisse fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Konya Kağıt halka arz ne zaman?

KONYA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

32 senelik geçmişi olan ve bilgi birikimiyle sektörün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., 18-19 Kasım tarihlerinde talep toplamaya başlıyor. Borsa İstanbul’da BERA kodu ile işlem gören Bera Holding’in bağlı ortaklığı bulunan Konya Kağıt, Borsa’da sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile halka arz edilecek.

Konya Kağıt'ın halka arz işleminde, şirketin mevcut ortaklarından halka açık Bera Holding'e ait 26.000.000 adet 1 TL nominal bedelli (B) grubu paylar satışa konu edilecek. 130 milyon lira sermayesi olan Konya Kağıt'ın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 6,95 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuş olacak.

Konya Kağıt AŞ Halk Yatırım AŞ liderliğinde güçlü bir konsorsiyum aracılığı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz olacak. Halka arz büyüklük oranı ise 180,7 milyon TL olacak. Ayrıca Borsa İstanbul’da ise KONKA kodu ile işlem görecek.

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Anahtar Kelimeler:
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