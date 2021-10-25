Konya Şeker’den çiftçiye 32 milyon motorin avansı

Pancar üreticisi için oldukça yoğun bir süreç olarak kabul edilen bugünlerde Konya Şeker, 25 Ekim itibariyle 32 milyon 60 bin lira motorin avansını üreticiye dağıtacak.

"ÜRETİCİYE DESTEKTE SINIRLARI ZORLADIK"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in her halükarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Konuk, “1999 yılında göreve geldiğimizde ilk önce üretimi ve üreticiyi desteklemeyi önceliği kabul eden yapı kuracağımızı ifade etmiştik. 22 yıl geçti, bu önceliğimizden 22 yıl boyunca hiç taviz vermedik. 22 yılda kazandırdığımız 46 üretim tesisinin hiçbiri nam olsun, şan olsun diye kurum bünyesine kazandırılmadı. Hepsi üretici daha çok üretebilsin, üreticiyi kurumu üretirken tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda daha çok destekleyebilsin diye kurum bünyesine kazandırıldı. Biz 22 yıl boyunca varlık nedenimiz olarak gördüğümüz üreticiyi destekleme konusunda hal ve şarta bakmadık, imkânlarımızın el verdiğinin bir üstünü yapmaya, üreticiye destek deyince sınırları zorlamaya çalıştık. 22 yıllık bu yaklaşımın bundan sonra da devam edeceğinden ben eminim. Çünkü bu uygulama üreticimizin emanetindedir ve obamızda bir yiğit gider, obaya bir yiğit gelir ama obanın kuralları da gelenekleri de gidene ve gelene göre değişmez, sürgit devam eder. Çünkü sistemi sağlam temeller üzerine kurduk, avans uygulamasını yerleştirdik, üreticimizin korumasına emanet ettik ” dedi. (DHA)



