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'Köprüden önce son çıkış' Emekli maaşını yıllarca etkileyecek! Oran aynı ama... 'Bu fark kapanmıyor! Giderek açılıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.11.2024 10:09
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşlarına gelecek zamda. Bir yanda da emekliliğe hak kazanmış olup henüz emeklilik başvurusu yapmayan var. Onlar için gündemin en çok konuşulan konusu 2024'te emekli olanların alacağı emekli maaşı ile 2025'te emekli olacakların alacağı maaş arasındaki fark. Mali müşavir İsmet Çetinkaya "Köprüden önce son çıkış" uyarısı yaparken "Bu fark hiçbir zaman kapanmıyor ve diğer yıllarda aradaki TL olarak fark giderek açılıyor" dedi.

'Köprüden önce son çıkış' Emekli maaşını yıllarca etkileyecek! Oran aynı ama... 'Bu fark kapanmıyor! Giderek açılıyor'

Emekli maaşları milyonlarca emekli ve emekli olmayı bekleyen kişinin araştırdığı konuların başında gelirken bir yandan da 2024 yılında emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki fark konuşulmaya devam ediyor. Emeklilikte maaş düşüşü yaşamamak için ne yapmak gerekir? Bu sene emekliliğe hak kazananlar emeklilik başvurularını gelecek yıl yaparlarsa maaşlarında ne kadar bir kayba uğrayacaklar? Bu hak kaybının olmaması için ne yapılması gerekiyor? Uzman isim emekliliğe hak kazanmış ancak henüz emeklilik başvurusu yapmamış kişileri yakından ilgilendiren önemli bir detayı aktardı.

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"SON DÜZLÜĞE GİRDİK! KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

A Haber'de yer alan habere göre; uzmanlardan şu ana kadar emekliliği hak kazanmış ya da önümüzdeki ayda hak kazanacak olanları ilgilendiren bir uyarı geldi. "Siz emekli olmaya hak kazanmış kişilere bir uyarı yapacaksınız. Nedir o uyarı? Köprüden önce son çıkış mı? 2025'e kadar emekli olurlarsa farklı bir avantaj geliyor zannediyorum. Neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Mali Müşavir İsmet Çetinkaya "Daha önce de bu uyarıları yapmıştık. Bununla ilgili bir düzenleme olacağını bekliyorduk ancak bununla ilgili bir düzenleme olmayacağı açıklaması gelmişti. Şu anda son düzlüğe girdik, sizin dediğiniz gibi köprüden önceki son çıkış" ifadelerini kullandı.

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"SSK VE BAĞKUR ÇALIŞANI İÇİN 31 ARALIK, KAMU İŞÇİLERİ İÇİN 14 OCAK"

Çetinkaya "Eğer emekliliğe hak elde etmiş ancak emeklilik başvurusunda bulunmamış kişilerin SSK ve Bağkur çalışanı ise 31 Aralık 2024'e kadar mutlaka bu dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Şayet kamu işçileri ise 14 Ocak 2025 son tarih. Burada kayıpları ya da kazançları ne olacak? Tahta üzerinden 2024 ile 2025 arasında emeklilik dilekçesi vermesi arasındaki farkı izah edeyim. Yaklaşık yüzde 30 ile 33 arasında bir fark var" dedi.

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Çetinkaya devamında şu sözlerle anlattı "Bu sene emeklilerimiz Ocak ayında yüzde 49.50'lik bir zam aldı. Temmuz ayında da yüzde 24.73'lük bir zam aldı. Bunun kümülatifdeki toplam etkisi yüzde 86.60'tır. Şimdi bu etkileyecek. Bunu o yüzden izah ediyorum"

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Örnek veren Çetinkaya "Diyelim ki emekli bir vatandaşımız geçen sene 20 bin lira alıyordu. Yüzde 86.60'lık zam oranıyla beraber 37 bin 200 lira aldı. Şu anda emekliliğe hak elde etmiş ancak dilekçesini vermemiş vatandaşların e-devlet sistemlerine yüzde 86.60'lık zam oranı yansımış durumda, bunu o şekilde görebiliyorlar. Bunu bu sene dilekçe verirlerse bu oranda zammı alıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Devamında Çetinkaya "Ancak dilekçeleri 2025 yılına kalırsa hesaplama tamamen değişiyor. Buradaki hesaplamaya dönüyor. Ne buradaki hesaplama? 2024 yılı gerçekleşen enflasyon, ben buraya yüzde 44 yazdım, Merkez Bankası'nın beklentisi bu yönde. Bir de büyüme oranının yüzde 30'u kadar, büyüme oranı tahminimiz de yüzde 4'tür, bunun yüzde 30'u, 1.2'ye tekabül ediyor, yüzde 45'lik bir zam" şeklinde konuştu.

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"BU FARK HİÇBİR ZAMAN KAPANMIYOR"

Çetinkaya "Dedik ki 20 bin liraya etkisi ne oluyor? Yüzde 45.2'lik etkisi 29 bin lira oluyor. Yani siz 2024'te dilekçe verirseniz 37 bin 320 lira bir maaş alacaksınız ancak 2025'e kalırsa 29 bin 40 liraya düşüyor. Bu aradaki fark da 8 bin 280 lira. Bu fark da hiçbir zaman kapanmıyor ve diğer yıllarda aradaki TL olarak fark giderek açılıyor" dedi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ SENELERE DE SİRAYET EDECEK BİR KAYIP"

Çetinkaya "Örnek verelim, diyelim seneye emeklilere bir yüzde 20 zam olduğunu düşünelim. 37 bin TL alan bir vatandaş yüzde 20 üzerinden 7 bin 400 lira bir zam almış olacak, 29 bin lira emekli aylığı alan bir kişi ise 5 bin 800 lira zam almış olacak. Yani bu her sene, oransal olarak belki aynı zammı alıyor, ikisi de yüzde 20 alıyor ama TL bazında fark her geçen sene artmış olacak. Yani bu senelik kayıp değil önümüzdeki senelere de sirayet edecek bir kayıp bu" ifadelerini kullandı.

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Çetinkaya "Genelde kamu işçileri, belediye işçileri, banka çalışanları başvurularını yapmamışlardı. Ancak bu saatten sonra yapmayı düşünüyorlar. Buradaki fark çünkü emekli olduğu zaman veya şu andaki diyelim bir maaş aldığını varsayalım, 60 bin lira maaş alıyor, emekli olduğu zaman 35 bin TL - 40 bin TL emekli aylığı bağlanacak. Aradaki o fark tolere edilebilecekse emekli olmayı düşünüyorlar. Ancak aradaki farkla geçinemeyeceklerini düşünüyorlarsa emekli olmayı tercih etmiyorlar. Burada herkes oturup kağıt kalem alıp kendi bireysel hesaplarını yapacak, ona göre planlamalarını yapıp ona göre karar vermelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emeklilik
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