Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

İnsan sağlığına olumlu etkileri bulunan zararlı bakteri yok etmesiyle bilinen adaçayına korona virüs salgınıyla birlikte ilgide arttı. Acıpayam İlçesine bağlı Yazır Mahallesinde adaçayı üretimi yapan çiftçiler gelen talebi karşılamak için orak ve makaslarıyla hasat ettikleri adaçaylarını bağ yapıp aktarlara gönderiyor. Son zamanlarda siparişler artınca adaçayı bağları kurumadan yaş olarak aktarlara satılmaya başlandı. Adaçayı üreticisi Özlem Tüccar gelen talebi karşılamak için sürekli çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık altı yıldan bu yana adaçayıyla uğraşıyoruz. Kendimiz diktik yetiştirdik. Kuru ve yaş olarak satıyoruz. Yılda bir iki kere hasat yapıyoruz. Korona virüs nedeniyle talep çok olduğundan yaşını bile yetiştiremiyoruz. Adaçayı sağlık yönünden çok yararlı olduğu için tavsiye ediyoruz. Burada adaçayının çoğalmasını talep ediyoruz. Kazancı diğer mahsullere göre gideri az olduğu için bence daha iyi ve bayanların yapabilmesi açısından daha kolay” dedi.

'KURUDUĞUNDA ALICISINI BULABİLİRSEK 8 BİN TL'YE KADAR SATILIYOR'

Toplanmasının zahmetsiz olduğunu ve bayanların bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten Tüccar, “İş olarak az bayanların kendisi tek başına yapabileceği bir şey onun için bayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Hem bayanlara iş olanağı, hem de işi basit çok fazla bir şeyi yok sadece biçip kurutup bağ hepsi bu kadar. Bir dönüm adaçayından mesela güzel bakıldığında bir tonu geçiyor. Tabi satış şeyine göre farklı. Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL’ye kadar satılıyor. Alıcısını bulamazsak 6 bin ile 7 bin TL kadar satıyoruz” diye konuştu.