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Koronavirüs kapsamında Türkiye'de abonelik iptalleri e-devlet'e taşınıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemlere bir yenisi ekleniyor. Evde kapanan milyonlarca insanın ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak ile abonelik sözleşmesi fesih başvuruları da e-Devlet'e taşınıyor.

Koronavirüs kapsamında Türkiye'de abonelik iptalleri e-devlet'e taşınıyor

Eve kapanan milyonlarca insanın ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak ile abonelik sözleşmesi fesih başvuruları da e-Devlet'e taşınıyor.

Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal izolasyon kararları ve 'evde kal' uygulamaları kapsamında, milyonlarca vatandaş evden çıkmazken, e-devlet üzerinden yapılabilen işlemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu alanda son yeniliklerden biri ise aslında milyonlarca cep telefonu, internet, kablo yayın, TV ve uydu platform abonesinin aslında yıllardır beklediği bir gelişme oldu.

Habertürk'ün haberine göre koronavirüs nedeniyle kullanıcıların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak, abonelik sözleşmesi fesih başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabilmesini öngörüyor. Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı "e-devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.

FESİH İŞLEMİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon için evde kalan insanların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan taslak, elektronik haberleşme sektöründe aboneler tarafından fesih başvurularının mevzuata uygun olarak e-devlet Kapısı üzerinden de yapılabilmesine imkân tanınmasını amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet, abonelik,

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