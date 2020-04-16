Koronavirüs kapsamında Türkiye'de abonelik iptalleri e-devlet'e taşınıyor

Eve kapanan milyonlarca insanın ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak ile abonelik sözleşmesi fesih başvuruları da e-Devlet'e taşınıyor.

Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal izolasyon kararları ve 'evde kal' uygulamaları kapsamında, milyonlarca vatandaş evden çıkmazken, e-devlet üzerinden yapılabilen işlemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu alanda son yeniliklerden biri ise aslında milyonlarca cep telefonu, internet, kablo yayın, TV ve uydu platform abonesinin aslında yıllardır beklediği bir gelişme oldu.

Habertürk'ün haberine göre koronavirüs nedeniyle kullanıcıların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak, abonelik sözleşmesi fesih başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabilmesini öngörüyor. Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.