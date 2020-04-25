Koronavirüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı

Bu artış mağduriyetlerin yaşanmaması için alışverişlerin kurumsal ve güvenilir siteler üzerinden yapmasını gündeme getirdi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Satıcılar e-ticaret iletişim bilgilerini siteleri üzerinden vermektedirler. Bu bakımdan satıcıların sitelerinde MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numaraları olup olmadığı kontrol edilmelidir. MERSİS numarası bulunan siteler güvenilir sitelerdir" dedi.

İçinde bulunduğumuz koronavirüs süreci internet satışlarını arttırırken, dolandırıcılar da internet satışları üzerinden nemalanıp tüketicileri mağdur etmeye başladı. Özellikle; maddi yardım, borç erteleme ve temizlik ürünleri üzerinden hareketle tüketicileri en hassas ihtiyaçlarından yakalayan dolandırıcılar, bu hassas yaklaşımlar üzerinden tüketicinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini alıp canlarını yakıyor. Ya da mobil bankacılık ve internet şubeleri kopyalanarak kullanıcıların bilgilerini elde etmeye çalışılıyor. Tüketicinin bu konularda çok dikkatli olması gerekiyor.