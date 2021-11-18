KOSGEB 11 ayrı alanda dev destek sunacak! Karşılıksız 480 bin TL

2020 yılının mart ayından beri pandemi ile hem maddi hem manevi anlamda mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok kişini işyerini kapatmak zorunda kaldı. Yeniden çıkış arayanlar, iş kurmak veya işini büyütmek isteyenler için KOSGEB belirlemiş olduğu şartların karşılanması durumunda geri ödemesiz olarak 480 bin TL’ye kadar destek sağlıyor. İşte KOSGEB desteği ile ilgili ayrıntılar…

DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN EN ÖNEMLİ 2 ŞART

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeli Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sadece iş kurmak isteyenlere değil, işini büyütmek isteyenlere de destek sağlanmaktadır. 480 bin TL geri ödemesiz olarak verilen destekten yararlanmak için işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi’nde (KBS) kayıtlı ve aktif olması gerekiyor. Destek süresi ise 2 yıl ile sınırlı.

KOSGEB’TEN 11 ALANDA DESTEK

KOSGEB yukarıdaki iki şartı sağlayana 11 alanda destek sağlıyor. Bunlardan birincisi yurt içi fuar desteğidir. Üst limit 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Program süresince en fazla 4 fuar katılımına destek sağlanıyor. İkinci destek ise yurt dışı desteği. Üst limit 30 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer destekler ise şöyle:

Sınai mülkiyet hakları desteği: Üst limit 50 bin TL

İstihdam Desteği: Program süresince en fazla 4 yeni nitelikle elemana destek veriliyor. Üst limit 50 bin TL.

Belgelendirme Desteği: Üst limit 50 bin TL

Test ve Analiz Desteği: Üst limit 100 bin TL

Tasarım Desteği: Üst limit 50 bin TL. En fazla 5 tasarım için destek ödemesi yapılıyor.

Enerji verimli elektrik motorları değişim desteği: Üst limit 80 bin TL. Yerli malında destek oranına yüzde 15 ilave sağlanıyor.

Model fabrika desteği: Üst limit 70 bin TL

Teknik danışmanlık desteği: Üst limit teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için 50 bin TL, diğerlerinde 40 bin TL.

Bağımsız değerlendirme desteği: Üst limit 20 bin TL



