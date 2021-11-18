FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOSGEB 11 ayrı alanda dev destek sunacak! Karşılıksız 480 bin TL

KOSGEB 11 ayrı alanda dev destek sunacak! Karşılıksız 480 bin TL

18.11.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde iş kurmak ve işini büyütmek isteyenlere çeşitli destekler verilmektedir. Bu desteklerin verenlerin başında KOSGEB gelmektedir. KOSGEB Tam 11 ayrı alanda karşılıksız olarak 480 bin TL destek verecek.

KOSGEB 11 ayrı alanda dev destek sunacak! Karşılıksız 480 bin TL

2020 yılının mart ayından beri pandemi ile hem maddi hem manevi anlamda mücadele veriyoruz. Bu süreçte pek çok kişini işyerini kapatmak zorunda kaldı. Yeniden çıkış arayanlar, iş kurmak veya işini büyütmek isteyenler için KOSGEB belirlemiş olduğu şartların karşılanması durumunda geri ödemesiz olarak 480 bin TL’ye kadar destek sağlıyor. İşte KOSGEB desteği ile ilgili ayrıntılar…

DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN EN ÖNEMLİ 2 ŞART

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeli Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sadece iş kurmak isteyenlere değil, işini büyütmek isteyenlere de destek sağlanmaktadır. 480 bin TL geri ödemesiz olarak verilen destekten yararlanmak için işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi’nde (KBS) kayıtlı ve aktif olması gerekiyor. Destek süresi ise 2 yıl ile sınırlı.

KOSGEB’TEN 11 ALANDA DESTEK

KOSGEB yukarıdaki iki şartı sağlayana 11 alanda destek sağlıyor. Bunlardan birincisi yurt içi fuar desteğidir. Üst limit 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Program süresince en fazla 4 fuar katılımına destek sağlanıyor. İkinci destek ise yurt dışı desteği. Üst limit 30 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer destekler ise şöyle:

Sınai mülkiyet hakları desteği: Üst limit 50 bin TL

İstihdam Desteği: Program süresince en fazla 4 yeni nitelikle elemana destek veriliyor. Üst limit 50 bin TL.

Belgelendirme Desteği: Üst limit 50 bin TL

Test ve Analiz Desteği: Üst limit 100 bin TL

Tasarım Desteği: Üst limit 50 bin TL. En fazla 5 tasarım için destek ödemesi yapılıyor.

Enerji verimli elektrik motorları değişim desteği: Üst limit 80 bin TL. Yerli malında destek oranına yüzde 15 ilave sağlanıyor.

Model fabrika desteği: Üst limit 70 bin TL

Teknik danışmanlık desteği: Üst limit teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için 50 bin TL, diğerlerinde 40 bin TL.

Bağımsız değerlendirme desteği: Üst limit 20 bin TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.