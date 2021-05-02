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KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB kredi başvurusu ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi veriyor?

02.05.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli bir destek programının başlatılacağı haberini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası, KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları da vatandaşın gündemine düştü. Bunun üzerine pek çok vatandaş kredi başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Yapılan açıklaya göre mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi alabilecekler.

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB kredi başvurusu ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi veriyor?

KOSGEB’in 5 milyar liralık destek paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, paket ile ilgili detaylar da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki KOSEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi verecek?

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisinin açılış etkinliği ve ürün lansmanına katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir."

KOSGEP GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

KOSGEB

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı KOSGEB Recep Tayyip Erdoğan
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