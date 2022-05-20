KOSGEB'den 65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere güzel haber KOSGEB'den geldi. Kendi işini kurmak istenyen gençlere karşılıksız geri ödememesiz 65 bin TL hibe verilecek. Bu destekten yararlanabilmek için önce kriterlere uygun olup daha sonra KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamlayıp, hazırlandı projeyle başvurusunu yapanlar bu destekten yararlanabilecek.

65 BİN HİBE DESTEĞİNDEN KİMLERE YARARLANABİLİR?

KOSGEB'in sunduğu bu hibe desteğinden, yararlanabilmek için bazı şartlar aranıyor. Bu desrekten sadece engelli vatandaşlar ve eski hükümlü vatandaşlar yararlanabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

En az yüzde 40 engeli ve işgücü kaybı bulunan engelli vatandaşlara ve eski hükümlülere sunulan 65 bin TL'lik hibe desteğinin 45 bin TL'lik kısmı kuruluş desteği olarak, 15 bin TL'lik kısmı işletme gideri olarak ve 5 bin TL'lik kısmı da kuruluş işlemleri desteği olarak veriliyor. Ayrıca kriterlere uyan vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için KOSGEB'in uygulamalı eğitim programlarına katılıp, programı tamamlayıp katılım belgesi alması ve kurmayı düşündükleri iş ile ilgili olarak bir proje hazırlamaları gerekiyor. Bu süreçleri tamamlayan ve kriterlere uyan vatandaşlara KOSGEB 65 bin TL veriyor.



