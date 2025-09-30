KOSGEB'den girişimcilere ve işletmelere çifte müjde: Hem yeni iş kurana destek, hem çalışanı koruyana teşvik!

KOSGEB, yeni iş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye varan destekler sunarken, mevcut işletmeler için de istihdamı koruma programıyla çalışan başına aylık 2.500 TL ödeme yapıyor.

KOSGEB, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda, hem yeni iş kurmak isteyen girişimcilere ve işini geliştirmek isteyenlere yönelik finansman destekleri, hem de mevcut işletmelerin istihdamı korumasına yönelik teşvikler duyuruldu. Bu destekler, KOBİ'lerin büyümesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına önemli ölçüde yardımcı olacak.

Yeni iş kurmak isteyen girişimciler için KOSGEB, farklı sektörlerdeki projelere yönelik çeşitli destek programları sunuyor. Bu programlar kapsamında, işletme kurulum giderlerinden, makine ve teçhizat alımına, pazarlama faaliyetlerinden, personel giderlerine kadar birçok farklı alanda finansman sağlanabiliyor. Destek miktarları, projenin niteliğine ve sektörüne göre değişiklik göstermekle birlikte, bazı programlarda 2 milyon TL'ye kadar destek sunuluyor. Bu destekler sayesinde, genç ve dinamik girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmesi ve başarılı işletmeler kurması hedefleniyor.

Mevcut işletmeler için ise KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı'nı hayata geçirdi. Bu programın temel amacı, ekonomik dalgalanmalara rağmen işletmelerin çalışanlarını işten çıkarmasını önlemek ve istihdamı sürdürülebilir kılmak. Program kapsamında, işletmelerin bordrolu çalışanlarının her biri için aylık 2.500 TL destek ödemesi yapılıyor. Örneğin, 50 çalışanı olan bir işletme, bu program sayesinde aylık 125.000 TL destek alabiliyor. Bu destek, işletmelerin mali yükünü hafifletirken, çalışanların iş güvencesini de sağlamış oluyor. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, programın amacının iş gücünü korumak olduğunu vurgulayarak, işletmelere "Çalışanını işten çıkarma, çalıştırmaya devam et, hatta yenilerini de istihdam edebilirsin" çağrısında bulundu.

KOSGEB'in girişimcilere ve işletmelere yönelik bu kapsamlı destekleri, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli katkılar sağlayacak. Yeni iş kurmak isteyenler için finansman imkanları sunulurken, mevcut işletmelerin de istihdamı koruması teşvik ediliyor. Bu sayede, hem girişimcilik ekosistemi güçlenecek, hem de işsizlik oranları düşürülebilecek. KOSGEB'in bu stratejik yaklaşımı, Türkiye'nin ekonomik geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.